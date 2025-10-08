Grano duro, prezzi crollati. Coldiretti suona l’allarme: "Viene coltivato in perdita"

C’era anche una delegazione forlivese – guidata da Massimiliano Bernabini e Alessandro Corsini, rispettivamente presidente e direttore di Coldiretti Forlì-Cesena – alla grande manifestazione di Bari, la scorsa settimana, per la salvaguardia del grano duro italiano. Già, perché la nostra provincia può contare "su almeno 1.500 ettari di suoli agricoli coltivati a grano duro – dichiara Alessandro Corsini –. I nostri produttori cerealicoli, dunque, soffrono degli stessi problemi che affliggono i coltivatori del Mezzogiorno, noto ai più come ‘granaio d’Italia’".

Tra le criticità che hanno convinto Coldiretti a lanciare la mobilitazione nazionale c’è innanzitutto il prezzo di vendita della materia prima, che è ormai drammaticamente inferiore ai costi di produzione. "Le nostre aziende agricole sono costrette a lavorare in perdita. Nei giorni che precedevano la protesta di Bari, la quotazione del grano duro è crollata a 28 euro al quintale: parliamo di un calo del 30% in un solo anno. Occorre tornare ai livelli pre-guerra in Ucraina per trovare un prezzo medio così basso. I costi di produzione, però, dal 2021 sono schizzati del 20%. Un chilo di pasta, oggi, viaggia sui 2 euro, ma agli agricoltori sono riconosciuti appena 28 centesimi al chilo di grano".

Naturalmente la ‘svendita’ del grano ha, come prima conseguenza, l’abbandono della coltura da parte dei produttori: "L’Italia non produce tutto il grano che le serve proprio perché viene pagato agli agricoltori cifre ridicole, che nessuna impresa potrebbe sostenere. Per questa ragione, il nostro Paese fa massiccio ricorso all’importazione di grano straniero, non di rado trattato con sostanze vietate dall’Unione europea. La nostra non è solo una battaglia per il prezzo, ma per la tutela della salute e del ‘made in Italy’ nell’agroalimentare. Non possiamo accettare che il grano italiano venga sottopagato e poi si produca la pasta col grano canadese, essiccato col glifosato. Tutelare gli agricoltori vuol dire tutelare i cittadini".

Corsini sottolinea, infine, come la mobilitazione nazionale di Coldiretti abbia già conseguito un primo risultato: "Tra le nostre richieste c’era la pubblicazione, da parte di un ente terzo, del monitoraggio del costo medio di produzione del frumento. Ismea lo ha reso noto nei giorni scorsi: sono circa 31 euro al quintale. Se viene pagato 28 euro, l’agricoltore lavora in perdita".

Il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida si è anche impegnato a istituire la Commissione unica nazionale (Cun) sul grano duro. "Sulla falsariga di quella già esistente per le uova", chiarisce Corsini. Altro punto importante – su cui Coldiretti insiste da tempo - è l’obbligo di indicare l’origine del grano sulle confezioni di pasta in tutta l’Ue, come già avviene nel nostro Paese. "Essere informato è un diritto del consumatore".