Gruppo 8 cessa l'attività a Forlì: "Situazione insormontabile"

EconomiaGruppo 8 cessa l'attività a Forlì: "Situazione insormontabile"
28 ago 2025
SOFIA NARDI
Economia
La vicenda dell’azienda arriva all’epilogo con la cessazione delle attività. A comunicarlo sono i vertici stessi al termine di un caso portato alla luce dalla protesta di alcuni lavoratori

Gruppo 8, una protesta dei lavoratori davanti allo stabilimento forlivese

Gruppo 8, una protesta dei lavoratori davanti allo stabilimento forlivese

Per approfondire:

Forlì, 28 agosto 2025 – La vicenda dell’azienda Gruppo 8 arriva all’epilogo con la cessazione delle attività in città. A comunicarlo sono i vertici stessi della fabbrica al termine di un caso portato alla luce dalla protesta di alcuni lavoratori che hanno reagito con lo sciopero al rischio di licenziamenti e delocalizzazione in Cina annunciati dall’azienda in appalto, Sofalegname.

Dopo una tregua temporanea, nelle scorse la tensione è riesplosa: i sindacati hanno denunciato il mancato rispetto degli impegni e il mancato pagamento di alcuni stipendi.

“Per un lungo periodo, Gruppo 8 è stato il bersaglio di una campagna che ha completamente destabilizzato la nostra attività – scrive l’azienda in una nota - Le azioni del SUDD Cobas sono andate ben oltre la legittima protesta, trasformandosi in una serie di blocchi illegali che hanno impedito la libera circolazione delle merci, ostacolato l’accesso dei dipendenti e creato un clima di paura. A questo comportamento distruttivo si è aggiunta la diffusione costante di informazioni false e distorte, generando una narrazione fuorviante e dannosa. Queste azioni costituiscono una chiara violazione del Decreto Sicurezza italiano, concepito per tutelare l’attività economica e l’ordine pubblico”.

Gruppo 8, poi, accusa il sindacato di volerli “distruggere con mezzi illegali, seminare caos e creare uno spettacolo mediatico”. “Nonostante i nostri sforzi in buona fede e i lodevoli tentativi di mediazione promossi dalla Prefettura di Forlì-Cesena, la situazione è diventata insormontabile – proseguono – e come conseguenza diretta di questa campagna di intimidazioni illegali, Gruppo 8 è costretta a chiudere definitivamente lo stabilimento di Forlì”.

Una chiusura che “comporterà il licenziamento di un numero significativo dei nostri fedeli e instancabili dipendenti, che diventano così le vittime finali delle azioni sconsiderate del SUDD Cobas”.

