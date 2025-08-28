Gruppo 8 cessa l'attività a Forlì: "Situazione insormontabile"

Forlì, 28 agosto 2025 – La vicenda dell’azienda Gruppo 8 arriva all’epilogo con la cessazione delle attività in città. A comunicarlo sono i vertici stessi della fabbrica al termine di un caso portato alla luce dalla protesta di alcuni lavoratori che hanno reagito con lo sciopero al rischio di licenziamenti e delocalizzazione in Cina annunciati dall’azienda in appalto, Sofalegname.

Dopo una tregua temporanea, nelle scorse la tensione è riesplosa: i sindacati hanno denunciato il mancato rispetto degli impegni e il mancato pagamento di alcuni stipendi.

“Per un lungo periodo, Gruppo 8 è stato il bersaglio di una campagna che ha completamente destabilizzato la nostra attività – scrive l’azienda in una nota - Le azioni del SUDD Cobas sono andate ben oltre la legittima protesta, trasformandosi in una serie di blocchi illegali che hanno impedito la libera circolazione delle merci, ostacolato l’accesso dei dipendenti e creato un clima di paura. A questo comportamento distruttivo si è aggiunta la diffusione costante di informazioni false e distorte, generando una narrazione fuorviante e dannosa. Queste azioni costituiscono una chiara violazione del Decreto Sicurezza italiano, concepito per tutelare l’attività economica e l’ordine pubblico”.

Gruppo 8, poi, accusa il sindacato di volerli “distruggere con mezzi illegali, seminare caos e creare uno spettacolo mediatico”. “Nonostante i nostri sforzi in buona fede e i lodevoli tentativi di mediazione promossi dalla Prefettura di Forlì-Cesena, la situazione è diventata insormontabile – proseguono – e come conseguenza diretta di questa campagna di intimidazioni illegali, Gruppo 8 è costretta a chiudere definitivamente lo stabilimento di Forlì”.

Una chiusura che “comporterà il licenziamento di un numero significativo dei nostri fedeli e instancabili dipendenti, che diventano così le vittime finali delle azioni sconsiderate del SUDD Cobas”.