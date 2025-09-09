Gruppo8, si tratta ancora. Spiraglio per i lavoratori? Ma nuovo picchetto Cobas

Forlì, 9 settembre 2025 – Si è tenuto ieri mattina, in Prefettura, un incontro sulla vertenza Gruppo8, alla presenza dell’assessore regionale al lavoro Giovanni Paglia, del presidente della Provincia Enzo Lattuca e dell’assessore comunale Kevin Bravi, oltre ai rappresentanti sindacali (non però Sudd Cobas) e dell’azienda.

“Chiediamo il ritiro immediato della procedura di licenziamento collettivo – spiega una nota Fillea Cgil, Feneal Uil e Filca Cisl, insieme ai segretari generali Maria Giorgini (Cgil), Francesco Marinelli (Cisl) ed Enrico Imolesi (Uil) – perché è fondamentale evitare la chiusura della fabbrica e garantire la continuità lavorativa”. I sindacati considerano Sofalegname “completamente inaffidabile” alla luce di “evidenti responsabilità”. Perciò, “chiediamo che Gruppo 8 in qualità di committente assuma urgentemente tali responsabilità e risolva, con il supporto delle istituzioni, a partire dall’Ispettorato del lavoro, la grave situazione in essere”.

L’azienda ha dichiarato una perdita di 1 milione e 615mila euro dal 1° luglio a oggi. “Ma sarebbe stata evitabile – sostengono Fillea, Feneal e Filca – se fosse stata attivata per tempo la responsabilità solidale prevista dalla normativa”.

Insomma, né le istituzioni né i sindacati si rassegnano alla chiusura della sede di via Gramadora e ai licenziamenti.

E un’apertura, in tal senso, è arrivata ieri proprio da Gruppo8. “L’azienda – ha scritto in una nota il Massimiliano Pompignoli – ha ribadito la disponibilità ad esaminare percorsi che possano ridurre l’impatto sociale della crisi. Tuttavia, il perdurare dei picchetti illegali ha causato perdite economiche di centinaia di migliaia di euro a settimana, determinando la decisione, sofferta quanto inevitabile, di procedere alla chiusura dello stabilimento e al licenziamento di tutti i dipendenti”. Il legale precisa come “un eventuale diverso scenario potrà essere valutato solo al ripristino delle condizioni minime di legalità e sicurezza necessarie allo svolgimento dell’attività industriale e l’azienda ha confermato la propria apertura a interagire con la sede di Singapore per valutare possibili soluzioni alternative”.

A proposito di picchetti, è iniziato ieri il presidio dei lavoratori davanti ai cancelli del ‘Poltroneficcio di Xu Yanxia’ di Meldola: lo ha annunciato la sindacalista Sarah Caudiero di Sudd Cobas. Si tratta di “un’azienda a conduzione cinese in cui Gruppo8 ha dirottato una grossa commessa. È l’ennesima conferma che il lavoro c’è, ma viene portato dove i diritti non vengono rispettati. Gruppo 8 non sta chiudendo: sta delocalizzando. E lo sta facendo esternalizzando la produzione a fabbriche a pochi chilometri dagli stabilimenti che sta abbandonando, lasciando senza lavoro 90 operai: 30 i dipendenti diretti, più i 60 formalmente dipendenti della Sofalegname”.

Cobas non ci sta: “Inspiegabilmente, il tavolo di ieri in Prefettura si è tenuto senza chi è fuori ai cancelli dal mese di luglio”. Giovedì il tavolo con le parti è stato riconvocato in Prefettura: si attende un segnale positivo per risolvere una vertenza lunga e difficile.