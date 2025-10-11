Imprenditore a 23 anni: “Riapro il Wild Horse e investo sul centro”

Forlì, 11 ottobre 2025 – Ha chiuso sabato 27 settembre con un concerto, riapre stasera allo stesso modo. È il Wild Horse, storico Irish pub di piazzale Porta Ravaldino, che dopo più di 7 anni cambia gestione. Stefano Di Gesù, in sella dal 2018, ha passato il testimone, e il locale è pronto a una ventata di aria fresca: nuova gestione, nuove birre e, soprattutto, nuovo titolare.

A guidare il locale ora sarà il giovanissimo Francesco Ghetti, classe 2002, che stasera, con un concerto dei Brillanti Sparsi e un aperitivo, apre la saracinesca della nuova vita del Wild Horse. “Partiamo attorno alle 19 col buffet – spiega Ghetti –, poi non mancherà il nuovo assortimento di birre: ci saranno ben sette nuove linee di spine, compresa anche una Ipa personalizzata”.

Per un ragazzo di 23 anni, mettersi in proprio sembra una scelta folle, eppure Ghetti ha le idee chiare: “Ho sempre voluto creare qualcosa di mio, che gli altri potessero chiamare ‘casa’ – continua –. Ho trovato nel Wild Horse il posto adatto: un locale nel cuore di Forlì, che esiste da tempo e con un pizzico di Irlanda nell’anima. E poi è anche vicino al campus, potrebbe essere una bella opportunità per gli universitari. E poi, va detto, mi ero stancato di essere dipendente...”.

La sua, comunque, non è una scelta presa d’istinto. “Anzi, la sto maturando da prima dell’estate – spiega –: a giugno ho visto il locale in vendita la prima volta. Poi ho cominciato a venire a valutare la situazione e, una volta maturato il tutto, mi sono fatto avanti”. Senza timore.

“Naturalmente da solo non ce l’avrei fatta, ho ottenuto un finanziamento in banca”. E la burocrazia? Ci sono le varie normative che vanno dagli spettacoli dal vivo alla somministrazione di cibi e ai contratti dei dipendenti... “Se uno si comporta come si deve, non vedo perché dovrebbe spaventarsi. Poi, chiaro, all’inizio qualche difficoltà c’è. Ma si risolve tutto”. Francesco ha comunque esperienze nel mondo della ristorazione, sia in città sia a Genova, città d’origine della madre, benché non ‘in proprio’.

E ora si punta subito in alto. “Non voglio che il ‘mio’ Wild sia un posto di passaggio, ma di fermata, dove si torna”. Come? Con la birra e con la cucina. Ma anche guardando già lontano. “Nel prossimo futuro mi piacerebbe allargare l’orario di apertura anche alla mattina – prosegue Ghetti –. Vorrei proporre anche le colazioni: il vicinissimo Liceo Artistico è un buon bacino, così come l’adiacente Villa Serena. La proposta potrebbe essere una sorta di brunch, oltre ovviamente al caffè e alle paste”. Poi i concerti e le “feste comandate”, “come Halloween, che non mancherà sicuramente. Così come non mancheranno i concerti e gli eventi. Poi lo sport – conclude –: molto più di una semplice idea, presto vorrei mettere in onda pure quello”.