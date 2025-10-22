Il miglior caffè del mondo è di una forlivese: “Così sono arrivata prima alla gara internazionale”

Forlì, 22 ottobre 2025 – E’ stata incoronata miglior barista a livello internazionale, Giulia Ruscelli, impiegata trentenne del Lovo Cafè di piazza Saffi: la forlivese ha vinto prima la semifinale e poi la finale dell’Espresso Italiano Champion 2025, competizione che raccoglie le diverse edizioni nazionali organizzate dallo stesso istituto. I migliori quattro, oltre alla stessa Giulia, erano una barista giapponese, un giovane filippino e uno proveniente dalla Corea del Sud. Giulia, che aveva già vinto le fasi nazionali della competizione lo scorso giugno, ha dovuto preparare quattro caffè espressi e quattro cappuccini in undici minuti (inclusi preparazione e pulitura delle machcine), ed è riuscita a completare la gara in dieci minuti e trenta secondi, addirittura in anticipo.

Qual è la parte più difficile della gara?

“Devi partire a regolare in macchina a caffè, poi regolare la macinatura... Dopo aver fatto i i quattro caffè devi servirli alla giuria sensoriale che li dovrà assaggiare e valutare. Per i cappuccini viene misurata anche la temperatura del latte, che deve essere 55 gradi, e poi valutano anche quanto scarto di latte ti rimane, quindi anche quello se ti avanza del latte sono punti di penalità”.

Com’è stata la preparazione?

“Mi sono preparata duramente. Da quando ho fatto la finale italiana ho passato più giorni ad allenarmi in accademia con i miei due coach rispetto che a casa. Sono stati allenamenti intensi, sia pratici che mentali, perché la preparazione deve essere molto precisa. In gara, se ti fai prendere dall’ansia e dallo stress, sbagli. In più hai i giudici che ti controllano ogni minimo movimento che fai, sono proprio lì vicino a te”.

Qual è stato il primo pensiero dopo che è stata nominata vincitrice?

“Non mi aspettavo di riuscire a vincere, soprattutto perché ero contro tre persone che hanno alle spalle una carriera lunga anche di formazione, mentre io lavoro più che altro dietro al bancone. Poi è risaputo che in gare di precisione e tecnica come questa gli asiatici hanno un sangue freddo invidiabile, che io non pensavo di avere. Il riuscire a vincere contro delle persone così per me è stata un’emozione molto grande”.

A chi ha dedicato la vittoria?

“Alla mia famiglia, a mia figlia e a tutte le persone che mi sono state vicine e che hanno creduto in me. Poi anche a mia nonna, che purtroppo ho perso due mesi fa, quindi proprio nel momento in cui mi stavo allenando intensamente”.

Che progetti ha in mente dopo questa doppia vittoria?

“Sicuramente voglio investire sulla formazione, su me stessa. Il mese prossimo partirò per andare a fare un corso per diventare sommelier del caffè, inoltre l’Istituto Esperienza Italiano per il vincitore della gara internazionale ha messo in palio una borsa di studio per la formazione, quindi adesso mi dedicherò anche a quello. E poi spero di conoscere persone del mestiere che mi aiuteranno a trovare la strada giusta per me”.

Sergio Tomaselli