Noci di Romagna, richieste boom. New Factor progetta il raddoppio della produzione

Forlì, 5 ottobre 2025 – Sono arrivati da diverse zone d’Italia i vincitori del concorso ‘Ti affido una noce’, promosso da New Factor, azienda specializzata nella raccolta, lavorazione e vendita di frutta secca e soprattutto noci, nocciole, mandorle, pistacchi e i loro derivati. E in occasione della tradizionale ‘Giornata della noce’ giunta alla 21ª edizione, sono stati premiati all’azienda agricola ‘San Martino’ a Forlì (a San Martino in Strada), caposaldo della New Factor, proprio nel momento che celebra ogni anno l’inizio della raccolta delle Noci di Romagna.

Il concorso nazionale, attivo dal 15 ottobre 2024 al 31 marzo 2025, ha coinvolto quasi 50mila consumatori che hanno acquistato almeno una confezione da mezzo chilo delle Noci di Romagna. I vincitori, sorteggiati fra tutti i partecipanti e provenienti nell’occasione da Lombardia, Emilia-Romagna, Friuli Venezia-Giulia, Veneto e Trentino-Alto Adige sono quindi scesi a Forlì dove hanno passato il fine settimana visitando l’azienda di San Martino in Strada e soggiornando a Fiumana presso il Borgo Condè, fra degustazioni di vini e prodotti tipici della zona. Ma soprattutto a San Martino hanno ricevuto l’affidamento di un albero da noce per un anno, con tanto di targa personalizzata di fronte alla pianta selezionata.

Dentro l'azienda agricola Noceto San Martino (foto Riccardo Gallini)

A fine anno i vincitori riceveranno un sacco da dieci chili ciascuno di noci raccolte dal rispettivo albero e, ma solo su richiesta, potranno avere anche le potature invernali da utilizzare come legna da ardere per il camino. Inoltre, grazie a una webcam dedicata, potranno seguire in tempo reale tutte le fasi di crescita della pianta.

Venerdì scorso, poi hanno assistito sempre all’azienda San Martino alla raccolta meccanizzata delle noci, fatta prima con una macchina che scuote la pianta da cui cadono le noci subito seguita da un’altra che le raccoglie, e anche alle varie fasi di lavorazione, conoscendo da vicino il percorso di qualità e sostenibilità che caratterizza la filiera delle Noci di Romagna.

New Factor e l’azienda agricola San Martino hanno pensato anche alle noci che resteranno a terra e non potranno essere raccolte. Andrà in scena verso la fine del mese di ottobre in una data ancora da definire, la ‘Giornata della spigolatura solidale’: in quella giornata l’azienda agricola San Martino verrà aperta alla cittadinanza con i partecipanti che, pagando una cifra minima, potranno raccogliere tutte le noci che vorranno e portarle a casa. Il ricavato dell’iniziativa verrà donato a progetti delle scuole di Forlì.

Il progetto della filiera delle Noci di Romagna nasce nel 1997 grazie all’intuizione imprenditoriale di Alessandro Annibali, 68 anni, che decide di convertire i terreni di famiglia di San Martino in Strada nella coltivazione del noce. Nato come un piccolo progetto, ora è cresciuto arrivando a coinvolgere attualmente ben 25 aziende agricole emiliano-romagnole e circa 500 ettari coltivati, per una produzione annuale che si aggira fra le 800 e le 1.000 tonnellate. Ma New Factor non si ferma qui. Infatti per rispondere alla domanda crescente, sta lavorando alla creazione di un consorzio che dovrebbe portare la produzione a 2.500 tonnellate nei prossimi anni coinvolgendo anche agricoltori veneti e puntando a diventare il più grande polo della nocicultura italiana.

A San Martino in Strada, infine, nulla della noce va perduto o buttato. Infatti l’interno delle noci sgusciate e rotte viene riutilizzato perché l’uso e la vendita delle noci come snack è in netta crescita.