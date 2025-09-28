Cosa sono i pannelli agrivoltaici e perché c’è un quartiere di Forlì che protesta

Forlì, 28 settembre 2025 – Un mare verde che si estende da via Bidente fino a via Seganti, un campo coltivato che va dalle ultime case del Ronco fino all’aeroporto, un lotto di terreno di poco meno di 14 ettari, circa un sesto di tutto il quartiere, che nel giro di poco potrebbe diventare un enorme impianto fotovoltaico, il più grande finora realizzato in città.

La preoccupazione per ciò che è e che non sarà più, unita all’incertezza di cosa effettivamente sarà, ha messo in profondo allarme i residenti del Ronco.

“Abbiamo subito riunito un’assemblea straordinaria del comitato di quartiere aperta a tutti – spiega la coordinatrice Manuela Montanari –. Eravamo in tanti, tanto da non stare dentro alla nostra sala riunioni. Abbiamo raccolto le preoccupazioni dei residenti per un progetto di cui nessuno sa nulla e che l’amministrazione comunale non ci ha presentato”.

Nel campo che si trova tra le vie Seganti e Bidente, fino ad arrivare all’aeroporto Ridolfi, una multinazionale francese ha presentato un progetto per installare un impianto agrivoltaico di circa 14 ettari: pali alti 3 metri che sorreggono i pannelli che traggono energia dal sole, mentre sotto sarebbe ancora possibile coltivare la terra.

La legge non consente di posizionare i pannelli direttamente a terra nei campi agricoli, mentre è possibile, appunto, creare una sorta di copertura.

Un impianto agrivoltaico

“La parola ‘agrivoltaico’ non compare in nessun punto del progetto” affermano allarmati i residenti che si sono presi la briga di andare a leggere le carte depositate all’albo pretorio.

“Sì, si parla di un impianto agrivoltaico”, assicura l’assessore all’urbanistica Luca Bartolini. L’amministratore forlivese tiene però a precisare anche quale sia il ruolo del Comune in progetti di questo tipo. Che, innanzitutto, rientrano nel Piano Strategico Nazionale di abbandono della produzione di energia da fonte fossile entro il 2050.

Dunque, “per l’autorizzazione di impianti fotovoltaici come quello in argomento, il Comune deve indire la conferenza di servizi, per raccogliere i pareri di tutti gli enti preposti, e, contestualmente, deve rilasciare il proprio parere urbanistico all’interno della medesima conferenza”.

E sottolinea: “Il nostro infatti è solo un parere urbanistico che dobbiamo rilasciare, riconoscendo il pubblico interesse e consentendo così all’impianto di attraversare i terreni privati, affinché si colleghi alla cabina elettrica più vicina”. Come dire, se il progetto aderisce al piano strategico nazionale le mani sono legate.

Attualmente la conferenza dei servizi è in corso. E gli enti interessati hanno chiesto maggiori chiarimenti alla società che ha presentato il progetto, soprattutto in merito alle caratteristiche dei terreni interessati dall’impianto agrivoltaico. “Se ci si trova nel raggio di 500 metri da uno stabilimento definito industriale – sottolinea uno dei residenti – si ha la possibilità di mettere a terra i pannelli. E al confine del campo, c’è un capannone di un’azienda che produce vino”.

La preoccupazione di molti residenti, sia che si tratti effettivamente di agrivoltaico o semplicemente di fotovoltaico, è che “le case perderanno il loro valore. Chi vorrà mai andare ad abitare davanti a un campo pieno di pannelli invece che uno spazio verde?”.

Data l’incertezza della situazione, si è deciso di procedere a una raccolta firme per chiedere di fermare il progetto. “È possibile andare a firmare in molti dei negozi di vicinato del quartiere – spiega la coordinatrice del Ronco –, mentre altri si sono già detti disponibili a raccoglierle. Abbiamo chiesto alla giunta di poter fare un incontro pubblico con gli assessori competenti che possano spiegare il progetto, siamo in attesa di una risposta”.

Sulla questione intervengono anche i portavoce di Europa Verde, Alessandro Ronchi e Cristina Mengozzi. “Ci sentiamo vicini ai cittadini della zona che sono preoccupati per l’impatto di un impianto così grande e adiacente alle loro abitazioni – affermano –. La tendenza, è evidente, è quella di occupare terreni vergini o agricoli, il cui costo è molto minore e dove l’installazione è più facile. Le ultime modifiche alle normative nazionali appena varate tolgono inoltre ai comuni la possibilità di gestire il proprio territorio a vantaggio di società in gran parte estere, come in questo caso, o dei grandi latifondisti”.