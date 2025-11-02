Ristorante Anna: tocca alla quarta generazione

Forlì, 2 novembre 2025 – La buona tavola si tramanda di generazione in generazione: ne è un esempio lampante il Ristorante Anna di Forlimpopoli che, con i suoi 57 anni di attività, ha visto entrare alla guida della cucina e della società la quarta generazione di famiglia.

Il locale è nato nel 1968 nella città che ha dato i natali a Pellegrino Artusi, lungo la via Emilia.

Un luogo che fin da subito ha rappresentato una tappa fissa per commessi viaggiatori, rappresentanti e amanti della vera cucina romagnola, diventando negli anni una sosta imprescindibile per chi cerca piatti autentici, ospitalità familiare e prodotti del territorio trattati con rispetto. Oggi il ristorante è guidato con orgoglio dalla quarta generazione, con uno sguardo rivolto al futuro.

Ad avere in mano le redini della cucina sono, ora, Mirka e Riccardo Ravaglia, figli rispettivamente dei fratelli Stefano e Massimiliano. Ad accompagnarli rimane tutta la famiglia, a partire dalla signora Verdiana, la nonna, vera custode delle ricette di famiglia e della sfoglia tirata al mattarello.

Nonna Verdiana è la preferita dal pubblico sui social

Come la Marietta dell’Artusi o l’azdora romagnola, Verdiana è l’anima silenziosa, ma imprescindibile della cucina, e anche la preferita del pubblico sui canali social del locale. Massimiliano rimane come colonna della cucina, mentre Stefano garantirà un servizio professionale, ma sempre familiare, in sala. Sia Mirka che Riccardo, sono cresciuti all’interno della cucina, entrambi fanno parte dello staff da 4 anni e hanno appreso i segreti del locale dagli insegnamenti, sul campo, di tutta la famiglia.

Ora, a 36 e 30 anni, sono pronti a guidare il Ristorante Anna nelle sfide del futuro, a partire dal benessere di chi si siede a tavola nel loro locale.

La carta da parati fonoassorbente per migliorare la permanenza

Da quest’anno, il ristorante è dotato di un wallpaper speciale, una carta da parati fonoassorbente che contribuisce a rendere ancora più piacevole la permanenza, soprattutto quando — come accade spesso — il locale è al completo. Un intervento pensato per migliorare il comfort acustico, senza rinunciare all’estetica e all’atmosfera accogliente che da sempre contraddistinguono il Ristorante.

La cantina ha 400 etichette

La cantina, curata con grande attenzione, conta più di 400 etichette, con una selezione nazionale (e qualche incursione oltralpe), e un forte radicamento nel territorio romagnolo e toscano. Un elemento distintivo che consente agli ospiti di accedere a vini importanti anche al calice, grazie all’uso di azotatrici che preservano la qualità senza compromessi.