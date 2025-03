Ryanair, le mete estive del Ridolfi: confermati voli su Palermo e Katowice

Forlì, 6 marzo 2025 – Ryanair ha annunciato nelle scorse ore il suo calendario estivo 2025 per l’aeroporto di Forlì, confermando le sue due mete: Katowice, in Polonia, e Palermo. Le due mete saranno operate con 10 voli settimanali.

La compagnia irlandese low cost, in una nota, ha voluto ricordare la sua lunga liaison con il Ridolfi, ricordando anche il periodo pre-F.A.: “Ryanair opera da/per Forlì da 24 anni, supportando lo sviluppo regionale e la crescita, favorendo la connettività e il turismo tutto l’anno”.

“Quale compagnia aerea numero 1 in Italia, Ryanair è lieta di annunciare il suo operativo estivo 2025 per Forlì con 10 voli settimanali su 2 rotte, Katowice e Palermo, offrendo ai clienti una scelta imbattibile alle tariffe più basse per prenotare i voli per l’estate”, dichiara Fabrizio Francioni, head of communications Italy di Ryanair. I voli verso Katowice saranno operati il mercoledì e il sabato a partire dal 2 aprile, partendo da Forlì alle 7,55 per arrivare in Polonia alle 9,30; se si parte da Katowice, invece, si decolla alle 5,45 per arrivare in Romagna alle 7,30.

Per Palermo, invece, si vola il giovedì, il venerdì e la domenica. Il martedì la partenza da Forlì è alle 16,40 con arrivo alle 18, il giovedì si decolla alle 20, il venerdì alle 18 e la domenica alle 16,50. Per celebrare il lancio dell’operativo estivo 2025 di Ryanair per Forlì, la compagnia aerea ha lanciato una promozione con tariffe a partire da 19,99 euro per viaggi fino alla fine di maggio, disponibili solo su ryanair.com.