Unieuro adesso parla francese: l’Opa a segno per un soffio: 67,1%

Forlì, 25 ottobre 2024 – Il gruppo francese Fnac Darty ha scalato con successo l’azienda Unieuro, con quartier generale a Forlì, detenendo quasi 15 milioni di azioni, che rappresentano il 67,1% del capitale sociale, che sommato al 4,4% già detenuto, raggiunge il 71,5% di Unieuro. Superato quindi, anche se di poco, il 66,7%, la “soglia minima”.

“Siamo molto lieti di annunciare che abbiamo ricevuto il sostegno dell’ampia maggioranza degli azionisti di Unieuro al nostro progetto di acquisizione – ha dichiarato Enrique Martinez, chief executive officer di Fnac Darty – , superando la soglia minima che avevamo fissato. Siamo convinti che questa operazione creerà un valore aggiunto per tutti i nostri azionisti e partner.

Tra il 4 e l’8 novembre è prevista l’apertura di un ulteriore periodo per aderire all’offerta, che darà la possibilità ad altri di portare le proprie azioni in adesione alla proposta. Siamo entusiasti e non vediamo l’ora di lavorare con il team Unieuro non appena saranno ottenute le autorizzazioni richieste dalla normativa”.

Si chiude così l’Opa del gruppo francese sull’azienda forlivese, leader in Italia nella distribuzione di prodotti di elettronica di consumo ed elettrodomestici. Una vicenda che si era aperta in luglio e che punta alla creazione di un gruppo forte e radicato in Europa occidentale e meridionale (Francia, Italia, Spagna, Benelux, Svizzera), con oltre 10 miliardi di euro di ricavi.

Il gruppo francese ha accelerato negli ultimi due giorni prima della chiusura dell’offerta avvenuta alle 17.30 raccogliendo oltre il 50% delle azioni presenti sul mercato e mettendo a segno un “colpo” che all’inizio del mese di ottobre sembrava complicato.

Fnac Darty, non avendo raggiunto il 90% del capitale sociale, ha chiesto quindi la riapertura dei termini per cercare così altre adesioni. Giuseppe e Maria Grazia Silvestrini, che detengono il 10% di Unieuro, non hanno voluto commentare l’acquisizione e, al momento, non è dato sapere se abbiano o meno aderito all’Opa in extremis.

La famiglia Silvestrini aveva aperto nel 1982 il primo megastore a Forlì, lo storico ’Marco Polo’ di viale Roma, per poi entrare nel 2000 nel gruppo Expert e acquisire nel 2013 il controllo di Unieuro.