Unieuro alla ‘Sfinge’ Kretinsky, Opa chiusa: i francesi hanno il 91,1%

Forlì, 8 novembre 2024 – “Unieuro c’est moi”, potrebbe dire ora Daniel Kretinsky, il miliardario che controlla già il quotidiano Le Monde e Fnac Darty, colosso dell’elettronica francese. Soprannominato ‘La Sfinge’ perché viene considerato negli ambienti economici un tipo schivo e riservato, è originario della Repubblica Ceca, dove s’è arricchito col gas: da ieri, terminata anche la seconda fase dell’Opa, la sua Fnac Darty controlla Unieuro, leader italiano nel settore dell’elettronica di consumo. L’86,7% delle azioni, dal 2 settembre a ieri, sono passate di mano: unite a un 4,4% precedentemente detenuto, portano i francesi al 91,1%, con un investimento di quasi 250 milioni di euro, il valore di 19 milioni di azioni su 20 totali.

Il numero magico era 90. Per raggiungerlo, Fnac Darty ha giocato una partita su più tempi: prima, aveva fissato il 90% come soglia minima; poi, incontrate difficoltà, l’ha ridotta al 66,7%; superati i due terzi, ha riaperto le adesioni per cinque giorni, volando verso una partecipazione quasi plebiscitaria. Che consente all’amministratore delegato Enrique Martinez di annunciare subito, già ieri sera, che “la procedura di sell-out potrà dunque essere avviata, con conseguente delisting di Unieuro”. Insomma, l’addio alla Borsa.

Cosa succederà ora? “Questo importante successo – scrivono dalla Francia – rafforza la nostra convinzione che sia condivisa la nostra ambizione di costruire un leader nella vendita al dettaglio specializzata in Europa”. Fnac Darty era già attiva anche in Spagna, Svizzera, Belgio, Olanda, Lussemburgo. Ora aggiunge l’Italia, con l’idea di fare massa critica contro i colossi del web.

Resterà ovviamente l’insegna commerciale. E sopravvive anche la società nata nel 1937 a Brisighella, sull’Appennino faentino, portata poi a Forlì dalla famiglia Silvestrini. Era un grande negozio lungo la via Emilia con il nome MarcoPolo: poi una crescita fatta di varie acquisizioni, compreso il marchio Unieuro, fino, addirittura, allo sbarco in Borsa. La famiglia, rappresentata oggi da Giuseppe e Maria Grazia, è tra coloro che hanno venduto la partecipazione. Se Fnac Darty non avesse superato il 90%, avrebbe fuso Unieuro con un’altra società, ponendo fine a quella storia. Inoltre, Enrique Martinez ha dichiarato di non aver interesse a spostare la sede principale da Forlì.

Parole dolci anche verso il management: “Non vediamo l’ora di lavorare con i team di Unieuro per garantire una fluida integrazione e generare così valore per tutti i nostri azionisti, partner e clienti”. Gli investitori di Unieuro hanno ricevuto anche 0,1 azioni di Fnac Darty, entrando così anche nella società francese.