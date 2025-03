Volo Forlì Vienna: “Intesa per le vacanze in Austria. E non solo”

Forlì, 7 marzo 2025 – Scatta una nuova collaborazione per GoToFly, vettore di commercializzazione di F.A., società gestrice del Ridolfi: quella con il tour operator Austriavacanze. Un sodalizio che si lega a una nuova destinazione estiva dello scalo forlivese, Vienna. Con uno slogan ad hoc: ‘Vienna 2025 King of Waltz - Queen of Music’. Questa nuova sinergia offrirà ai passeggeri e alle agenzie delle soluzioni integrate, combinando voli diretti e pacchetti vacanza su misura per chi vuole visitare l’Austria.

In questo modo si potrà scoprire il cuore verde della Stiria, un affascinante territorio che offre panorami montani mozzafiato punteggiati da ghiacciai e laghi alpini e da resort con acque termali. Sarà anche l’occasione per seguire la rotta dei Castelli Stiriani e andare alla scoperta di antiche fortezze quali la Riegersburg. Una volta in Austria, ci si potrà spingere fino alla regione dei laghi balneabili, dei parchi nazionali e dei preziosi giacimenti di granati. I pacchetti proposti da Austria Vacanze sono in tutto quattro, con focus diversi: il grand tour ‘Vienna-Bratislava’, la settimana di relax e cultura in Stiria, le settime di divertimento sulle montagne della Carinzia e la crociera fluviale da Vienna a Budapest.

“Vienna non è solo una destinazione finale, bensì un punto di partenza per esplorare il cuore dell’Europa – dichiara Paolo Amodeo, chief operating officer GoToFly –. Con questa partnership vogliamo offrire un’esperienza di viaggio completa, combinando la comodità del volo diretto con servizi turistici curati nei minimi dettagli. Vienna, in virtù della sua felice collocazione e della rapidità di connessioni, è altresì tra i più importanti e attivi hub aeroportuali: da qui, infatti, è possibile proseguire verso le principali destinazioni dell’Asia e dell’Estremo Oriente”.

“Grazie a questa collaborazione con GoToFly, possiamo offrire un’ampia gamma di esperienze a chi parte da Forlì, garantendo qualità e assistenza continua – aggiunge Laura Corbetta, product & contract manager di Austriavacanze –. Nei prossimi giorni saremo a Forlì per presentare alle agenzie di viaggio dell’Emilia-Romagna i nostri pacchetti e le nuove opportunità di collaborazione”. I pacchetti di viaggio frutto della collaborazione tra GoTo Fly e Austriavacanze sono prenotabili da subito considerando la prima partenza dal 22 giugno. Info: www.goto-fly.it, www.austriavacanze.com.