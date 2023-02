Wainer Vitali morto, addio allo storico negoziante di Forlì

Forlì, 14 febbraio 2023 – Storico negoziante del centro, a lungo presidente della Confcommercio Forlì, socio della Fondazione Cassa dei Risparmi, consigliere comunale nella fila del Partito repubblicano, presidente per un periodo della sezione locale dell’Unicef.

Wainer Vitali, morto ieri all’età di 95 anni compiuti, è stato una figura rilevante nella Forlì dal Dopoguerra e fino a una ventina d’anni fa. La sua attività professionale fu il negozio di abbigliamento che ha gestito a lungo in via Pedriali, punto di riferimento – vendeva all’ingrosso – anche degli ambulanti del mercato, che Vitali conosceva molto bene.

Dal 1982 alla fine del 2003, Vitali resse la presidenza di Ascom-Confcommercio Forlì; durante questo ampio arco temporale, l’associazione ha organizzato molte iniziative, fra le quali la mostra fotografica ’Posa di lavoro’, incentrata sul ruolo femminile, con immagine tratte dall’Archivio Alinari di Firenze; la rassegna, che risale a vent’anni fa, ricevette l’alto patronato del presidente della Repubblica. Più breve fu la parentesi politica pubblica di Vitali, che sedette in consiglio comunale dal 1975 al 1980 sui banchi repubblicani. ma il suo impegno politico non fu certo limitato al periodo in cui fece il rappresentante dell’Edera in Comune. Nel tempo libero si dedicava alle passioni: pesca e caccia, collezione di monete e francobolli.

Roberto Vignatelli, attuale presidente di Ascom, lo ricorda così: "Vitali è sempre stato per i commercianti del forlivese un punto di riferimento, impegnandosi sempre al massimo per la categoria. Tutti i presidenti che sono arrivati dopo Wainer si sono confrontati costantemente col loro predecessore sulla linea da lui stesso tracciata, che era la difesa a oltranza delle imprese del settore, specie della piccola e media impresa". Vitali entrò nel mondo del commercio nel 1962 dopo avere per parecchi anni rivestito importanti incarichi nell’ambito di conosciute imprese nel settore tessile. Dal 1986 fu l’unico membro in rappresentanza dei negozianti alla Camera di Commercio di Forlì; all’inizio del 2004 è nominato presidente onorario di Confcommercio cittadina.

Alberto Zattini, attuale direttore di Ascom, ricorda di essere "entrato in associazione nel 1984. Fui assunto da Vitali, che fu uno dei primi, se non il primissimo, col quale mi relazionai in Ascom. Inizialmente mi intimoriva, perché Vitali è sempre stata una persona estremamente autorevole. Anche solo come portamento metteva in soggezione un giovane come me. Gran parte di come sono e quello che sono diventato è frutto dei suoi insegnamenti".

Il funerale si svolgerà domani alle 10.15 partendo dalla camera mortuaria dell’ospedale, poi il trasferimento al cimitero monumentale. Le offerte andranno a favore della Croce Rossa.