Forlì, evade dai domiciliari: trovato con la droga, arrestato

Controlli dei carabinieri (Frasca)

Forlì, 10 febbraio 2023 – Era sfuggito agli arresti domiciliari ed è stato ritrovato in centro città, in possesso di sostanze stupefacenti. L’evasione ha fatto scattare nuovamente le manette per un 21enne italiano, residente a Forlì, mentre la droga gli è costata una denuncia.

Nell’ambito di una costante attività di controllo del territorio i carabinieri del Ronco hanno perlustrato l’abitazione del ragazzo, a loro noto, e hanno constatato che non era in casa nonostante il provvedimento a suo carico. Pertanto, conoscendo le sue abitudini, i militari sono andati a cercarlo in centro storico nelle zone da lui abitualmente frequentate.

Sono bastate un paio d’ore per trovarlo ed è apparso subito evidente che il giovane avesse con sé della marijuana dato il forte odore che emanava. A quel punto, oltre alla manette per evasione, è scattata anche la perquisizione, sia personale che domiciliare: i carabinieri hanno trovato in tutto 20 grammi tra hashish e marijuana.

A carico del 21enne, è stata effettuata quindi una denuncia per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti oltre la quantità consentita per uso personale. Il giudice inoltre ha convalidato l'arresto, disponendo la prosecuzione degli arresti domiciliari a cui andrà sommata la nuova condanna.