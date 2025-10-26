Anpi, la risposta ai nostalgici di Predappio con la moussaka antifascista del 28 ottobre: ecco perché

Forlì, 26 ottobre 2025 – Non c’è più solo la pastasciutta antifascista. Ora c’è anche la moussaka. La proposta arriva dall’Anpi di Forlì-Cesena, che risponde così al raduno di nostalgici a Predappio, organizzando una cena greca.

“Continuo a pensare – spiega il presidente locale dell’Anpi Miro Gori – che se uno fa la chiamata 'a noi’, a Predappio, per l'anniversario della marcia su Roma… quello cos'è? Per me è fascismo... ma è la mia posizione personale e non sono un giurista”. E dunque, “risponderemo proprio il giorno 28 ottobre, martedì prossimo, con una moussaka antifascista a Predappio”.

La scelta del giorno non è causale, visto che “l’infausta impresa aggressiva” del regime di Benito Mussolini in Grecia, fu lanciata proprio il 28 ottobre 1940. “Saremo a Predappio il 28, il giorno dell'anniversario della marcia su Roma e anche della liberazione di Predappio stessa, nel '44, quando alleati e partigiani simbolicamente cacciarono Mussolini dalla sua terra”, prosegue Gori, “sarà con noi anche l'Anpi greca”.

Il corteo a Predappio in ricordo della marcia su Roma

L’iniziativa dell’Anpi arriva nella giornata in cui settecento camicie nere (per la Questura, mille per gli organizzatori) hanno partecipato al corteo nel 103esimo anniversario della marcia su Roma a Predappio, il paese in cui Benito Mussolini è nato ed è sepolto. In mattinata era presente anche il segretario nazionale di Forza Nuova Roberto Fiore. Un gruppo di partecipanti ha fatto anche il saluto romano.

Il deputato del Partito Democratico Andrea De Maria

Anche il deputato Pd Andrea De Maria è intervenuto sul tema. “Anche quest'anno a Predappio abbiamo assistito ad una manifestazione che esalta la marcia su Roma, con tanto di saluti romani – spiega l’onorevole in una nota –. Scene che indignano e amareggiano. La nostra democrazia è nata dall'antifascismo, grazie all'altissimo prezzo di sangue pagato dal popolo italiano per sconfiggere la dittatura di Mussolini. In Italia l'apologia di fascismo è un crimine, proprio perché il fascismo ha rappresentato l'oppressione violenta della libertà e della democrazia. Manifestazioni come questa vanno contrastate da tutte le forze politiche”.

La moussaka: un piatto tradizionale

Una curiosità: ma cosa si intende esattamente quando si parla di moussaka? E’ un piatto tradizionale della cucina greca, a base di melanzane, besciamella, a volte con aggiunta di patate o zucchine: ogni famiglia, infatti, ha una ricetta un po’ diversa, di questa specialità che ricorda le nostre lasagne.