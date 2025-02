Forlì, assessore contro vigili da scrivania: “Troppi certificati medici tra gli agenti”

Forlì, 12 febbraio 2025 – Non lo dice apertamente, ma l’assessore alla sicurezza del Comune di Forlì, Luca Bartolini, solleva dubbi sugli agenti della polizia locale (che dipende proprio dall’amministrazione comunale) e sulla veridicità dei certificati medici che ne limitano (o impediscono) il servizio in strada.

Rispondendo ieri in consiglio comunale a un question time di Elisa Massa (Pd) che citava alcuni furti avvenuti in queste settimane nel quartiere di Ca’ Ossi, Bartolini ha fatto riferimento prima a quanto detto da un sindacato che chiede più agenti in strada, per poi affondare il colpo. “Il sindacato dice ’ci auguriamo più agenti in strada contro spaccio e immigrazione’. Noi siamo d’accordo – argomenta l’assessore –, vorremmo tutti gli agenti in strada per maggiori controlli quotidiani. Purtroppo facciamo i conti con la realtà. Abbiamo come polizia locale un organico con comandante, vice comandante, 15 funzionari, dei quali un terzo con limitazioni al servizio esterno, e 96 agenti, 35 dei quali con limitazioni totali o parziali al servizio esterno. Questo a fronte di certificazione medica”. Massa, nella controreplica, lo ha punzecchiato: “Se ci tenete così tanto a mettere agenti in strada, perché li usate per la chiusura del palazzo comunale? L’onorevole Tassinari di Forza Italia, esponente di maggioranza, ha incontrato il questore nei giorni scorsi per parlare del problema dei furti, che dunque esiste. Ca’ Ossi e altri quartieri sono stati presi di mira dai ladri. Il fenomeno preoccupa i cittadini, che hanno anche organizzato raccolte firme”.

Tornando a Bartolini, nell’inquadrare l’ondata di furti che ha colpito Ca’ Ossi, ha dichiarato che “spesso sono bande dell’est Europa, lo dice la polizia di Stato, che arrivano in città, colpiscono e si spostano”. Dopo i furti estivi nelle case di Bussecchio, “ora i ladri si sono spostati a Ca’ Ossi, quartiere oggetto di critiche da parte del sindacato, che lo ha definito un ‘piccolo quartiere’, puntando l’indice contro l’esperienza del vigile di quartiere, che invece noi riproporremo anche in altre zone. Questa figura non è stata abolita, c’è anche a Ferrara e Modena, a Bologna”. Sempre sul fronte della sicurezza, i consiglieri del Pd Federico Morgagni ed Elisa Massa, hanno chiesto lumi all’amministrazione dopo i recenti atti di vandalismo avvenuti nel plesso scolastico in via XIII Novembre, a Villafranca. Fatti il cui ripetersi, ha detto Morgagni, “ha provocato agitazione nella comunità. Cosa vuole fare l’amministrazione in merito?”. Massa ha fatto riferimento “ad atti vandalici simili avvenuti anche nell’ottobre 2024. Cosa è stato fatto da allora?”. Così Bartolini: “Siamo in presenza di tre episodi, due dei quali alle medie. Abbiamo avuto anche la rottura di un citofono a causa di petardo, un vetro rotto, intrusioni con danneggiamenti ed escrementi lasciati sul posto”.

Per il terzo caso, alla materna, “è stata presentata denuncia. Sono stati imbrattati i locali. Inoltre è stato rubato un computer fisso (poi rinvenuto in una vasca piena d’acqua, dunque fuori uso). Vista la tipologia degli atti vandalici, ipotizziamo si tratti di giovanissimi, il che non ci impedisce di dire che sono delinquenti in erba. Speriamo vengano individuati e puniti. Condivido la vostra preoccupazione. Questi gesti intaccano la serenità di insegnanti e famiglie”. Inteventi dell’amministrazione? “Sono state tagliate le piante, per evitare zone d’ombra e installati nuovi led nelle due torri che illuminano l’esterno del plesso”.

l. b.