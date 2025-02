Il derby dei paradossi, capitale della cultura: sfida tra Forlì e Cesena

Forlì-Cesena, 15 febbraio 2025 – La rivalità tra Forlì e Cesena affonda le radici nella storia, ma ora rischia di tracimare anche nella cultura. Sì, perché la città che sfoggia la Malatestiana, prima biblioteca pubblica al mondo e patrimonio Unesco, e quella che attorno ai Musei San Domenico e alle grandi mostre di pittura ha costruito una nuova identità turistica, sono scese in campo contemporaneamente per presentare la candidatura a Capitale italiana della cultura 2028. L’una all’insaputa dell’altra, giurano gli amministratori comunali ai due capi della via Emilia.

Lasciando trapelare anche un po’ di imbarazzo: difficile spiegare all’esterno perché le due città principali della stessa provincia col trattino facciano così fatica a parlarsi e a condividere progetti così importanti. Vero è che tra i due co-capoluoghi recentemente qualche scintilla c’è stata a causa del diverso colore delle amministrazioni pubbliche: centrodestra a trazione civica a Forlì, centrosinistra allargato ai Cinquestelle a Cesena. L’ipotesi di una più equa distribuzione delle sedi istituzionali – è stata tirata in ballo addirittura la Motorizzazione civile – ha suscitato una ventata di polemiche che potrebbe essere ora riattizzata dalle candidature parallele.

Si profila comunque un derby che non è solo questione di prestigio e campanile, ma più prosaicamente profuma di denaro. Un milione di euro. A tanto ammonta il finanziamento ministeriale per la città che si accaparrerà il titolo messo a bando. Un’ottima dote per allestire una stagione di eventi culturali con i fiocchi. A patto di partire per tempo e con le carte in regola, per non rischiare di fare figure barbine tipo quella di Agrigento, con i cartelli stradali sbagliati e il concerto del Volo registrato in estate, ma con la richiesta al pubblico di indossare i cappotti perché la RAI l’avrebbe trasmesso a Natale!

E forse è stato proprio il timing a giocare un brutto tiro ai cesenati. Della candidatura si discuteva infatti già da qualche mese, assicurano a mezza bocca gli amministratori, poi il 22 gennaio è stata depositata una mozione in consiglio comunale da parte di un esponente della lista civica Cesena 2024, alleata del centrosinistra. Se ne discuterà il 20 febbraio. Ma intanto il primo a venire allo scoperto ufficialmente è stato il sindaco forlivese Gianluca Zattini, che ha annunciato la proposta di candidatura in consiglio comunale, dopo averne parlato anche col ministro della Cultura Giuli. Forlì dunque sembra più avanti con l’iter, ma è pur vero che non c’è ancora il bando ufficiale, atteso a luglio. Poi i partecipanti dovranno inviare i dossier e a fine anno si conoscerà la rosa dei dieci finalisti, con la proclamazione del vincitore a marzo 2026.

Una candidatura comune risolverebbe l’impasse? Il bando attuale non prevede questa possibilità, ma non è detto che non si possa modificare. Intanto si duella con diplomazia. “Se l’intenzione di Cesena di candidarsi a capitale della cultura italiana nel 2028 dovesse concretizzarsi – dice il vicesindaco e assessore alla cultura di Forlì, Vincenzo Bongiorno –, noi non giocheremo questa partita con lo spirito di un derby, ma nell’ottica della collaborazione tra territori. Abbiamo due città co-capoluogo, dobbiamo fare squadra”.

E di rimando l’assessore alla cultura di Cesena, Camillo Acerbi: “Dobbiamo parlarci e coordinarci con Forlì. Il bando richiede il sostegno del territorio: dunque una candidatura in competizione non è possibile. Si potrebbe magari ritirarle entrambe e ripresentarle in futuro. Vedremo. Ne discuteremo. Questa non è una sfida tra Forlì e Cesena”.