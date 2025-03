Comitati di quartiere a Forlì, ecco tutti i nomi dei candidati: chi sono

Forlì, 6 marzo 2025 - L’ufficio Quartieri del Comune di Forlì ha concluso le operazioni di verifica dei requisiti delle autocandidature per partecipare alle elezioni per il rinnovo dei 21 Comitati di Quartiere. Complessivamente il numero dei candidati ammessi è di 319 con pochissime non ammissioni. Si vota domenica 30 marzo dalle ore 8.30 alle 13.30 e dalle 14 alle 19. Ecco l’elenco completo dei candidati.

Centro Storico

Roberto Casadei Rossi, Gianfranco Romagnoli, Niccolò Facchini, Giacomo Casadei, Andrea Russo, Roberto Ravaioli, Roberto Angelini, Maurizio Balistreri, Patrizia Turci, Barbara Acquaviva, Riccardo Bevilacqua, Alberto Vittori, Paola Bonoli, Indrit Softa, Diana Mugnai, Alessandro Bombardini, Roberta Zoli, Sara Calora, Chiara Firinu, Paola Fusillo, Daniela Orioli

Villafranca - San Martino in Villafranca

Patrizia Cimatti, Marianna Tebaldi, Fiammetta Cavallari, Barbara Sirri, Leonello Baccini, Giovanni Rubini, Roberto Masdea, Maurizio Bagnoli, Roberta Malpezzi, Cristina Massano, Roberto Tassinari

Roncadello, Branzolino, Barisano, San Tomè

Denis Franchini, Paola Martoni, Giacomo Garavini, Graziano Mingozzi, Ugo Castagnoli, Roberta Dradi, Massimo Battani, Alessandro Russo, Gianmarco Cimatti

Pieve Acquedotto, Durazzanino, Malmissole, Poggio, San Giorgio

Archildo Ravaglia, Sandra Giardini, Daniele Cortesi, Monica Ranieri, Enrico Montaguti, Michele Donati, Iro Santandrea, Varide Cicognani, Franca Siboni, Andrea Donori, Milena Comandini, Emilio Saragoni

Carpinello - Castellaccio - Rotta - Bagnolo - Durazzano - Borgo Sisa

Francesca Corzani, Marino Mambelli, Francesco Ulivi, Alessandro Grazioso, Andrea Visani, Roberto Marchini, Davide Ravaioli, Andrea Intagliata, Lorenza Nardi

Pievequinta - Casemurate – Caserma

Natascia Briganti, Nicola Zagnoli, Giulia Peroni, Franco Bagnara, Alessandro Righi, Luigi Lelli, Mirco Casadei

La Selva - Forniolo - San Leonardo

Matteo Gorini, Danilo Dall'Agata, Luca Liverani, Patrick Liverani, Maria Angela Torti, Luca Imolesi Casadei, Verdiana Zanella, Mirco Versari, Andrea Polizzi, Cinzia Casadei, Danilo Casadei, Silvano Serra

Pianta - Ospedaletto – Coriano

Giovanni Zarlenga, Simonetta Di Pinto, Giorgio Adamo, Cinzia Sgarzani, Alessandro Mambelli, Elisabetta Naldini, Elena Baldassari, Andrea Canali, Redames Rustignoli, Massimo Ezio Arrigoni, Federica Fiumi, Patrizia Spazzoli, Francesca Reale, Giorgio Ceccarelli, Federica Diamanti, Davide Saviotti, Francesco Pace, Gerard Ndikubwayo

Foro Boario - San Benedetto

Elisa Zanetti, Vincenzo Tini Brunozzi, Francesca Fattini, Cristina Gianfelici, Mirko Panzavolta, Jenny Casamenti, Ida Gagliardi, Massimiliano Tassinari, Elisabeta-Monica Sima, Claudio Ambrogetti, Flavio Foschini, Anna De Martino, Barbara Ascolese, Luigi Ciocchetti, Uyi Jerry Ogbeiwi, Paolo Foschi, Francesco Gargiuolo, Foscolo Foschi, Andrea Ansalone, Alessandro Grassi, Luciano Piallini, Roberta Mongini, Alessandro Milanesi, Laura Bruschi, Desiree Matteucci, Donatella Grilli, Marco Bagioni, Erlanda Malaj, Carmen Barasi, Giacomo Pretolesi

Cava, Villanova

Gianluca Errani, Domenico Sellistri, Gianfranco Mazzolani, Eleonora Visani, Federico Brunetti, Silvia Naldi, Andrea Lugaresi, Alessandro Barzanti, Fabio Montanari, Pierfilippo Corzani, Sergio Petroncini, Stefano Silvestroni

Romiti

Enrico Saporetti, Graziella Leccese, Paolo Gardini, Giovanni Puggioni, Martina Pretto, Stefano Valmori, Ubaldo Biguzzi, Michele Iacovelli, Fausto Lambruschi, Alex Abiuso, Giuliano Giunchedi, Albertina Zuccherelli, Nadia Fornasari, Davide Zanfini, Giordano Zuccherelli, Lorenzo Graziani, Luciano Bartolini, Andrea Ruscio, Stefania Baldino, Giuseppe Orlando, Walter Cacchi, Ilaria Cantagalli, Maurizio Naldi, Aurenzo Bagioni, Bruno Cantagalli

Resistenza

Mamadou Cellou Porthos Diallo, Pierluigi De Carolis, Massimo Farneti, Federica Padovani, Silvia Pedaci, Daniele Monti Ercolani, Valeria Zamagni, Gaetano Coscione, Anna Maria Pedrelli, Gabriella Maldini, Raffaele Acri, Umberto Rossi, Fabio Fabbri

Spazzoli - Campo di Marte – Benefattori

Daniela Monti, Luciano Baiardi, Lucia Gramellini, Maria Luisa Bentivogli, Maria Patuto, Giacomo Cenesi, Giorgio Pondi, Paolo Alessandrini, Simone Flamigni, Viviana Mabel Turoni, Roberta Bedei, Giorgio Garzaniti, Antonio Fantini, Paolo Bezziccheri, Federica Zoli, Simona Di Cesare, Gilberto Brunelli, Antonino Lascala, Roberto Zannoni, Beatrice Venturi, Leonardo Mazzoni, Luca Donati

Musicisti grandi Italiani Francesco Altamura, Vito Botticella, Marco Ljoi, Patrizia Ghetti, Marina Marzocchi, Patrizia Pavone, Arnold Mecaj, Giuliano Margheritini, Giuliano Preda, Pierluigi Zoli

Ronco Alessandro Crescenti, Maurizio Melli, Andrea Ruffilli, Gianni Padovani, Maria Giovanna Fanelli, Salvatore Pulizzi, Alessandro Giuliani, Alessandro Piconese, Giacomo Panzavolta, Manuela Montanari, Giovanni Ringressi, Stefano Sughi, Ivano Martinetti, Barbara Siboni

Bussecchio Massimo Onofri, Rodolfo Ridolfi, Prima Baraghini, Renzo Camprini, Raffaella Focacci, Ornella Mordenti, Anna Maria Montanari, Mirco Versari, Elisabetta Tassinari, Fabio Righini, Marina Matulli, Roberta Rani, Massimo Sirri, Andrea Gramellini

Ca’ Ossi Sylvana Justine Jeremia, Chiara Tartaretti, Gabriele Mingozzi, Gianluca Umiliacchi, Giacomo Teodorani, Marinella Tellarini, Paolo Cattani, Alberto Gurioli, Francesca Giorgi, Giordano Fabbri, Franco Belosi, Gaddo Favati, Paolo Uccello, Paolo Pretolani, Marco Pasini, Matteo Gironi, Pietro Lagattolla, Maria Adele Piazza, Stefano Legrotti, Roberto Fabbri, Giuseppe Milanesi, Brunilda Dakoli, Carlo Zollo, Franco Tomasini, Loretta Cecchi, Davide Pizzigati, Faniela Farinelli

Villagrappa-Castiglione-Petrignone-Ciola-San Varano-Rovere Simona Di Renzo, Enrica Spadafora, Cristina Siboni, Roberto Ortali, Elisa Petroni, Alessandro Ghetti, Gianfranco Vallini, Chiara Garavini, Maurizio Valli, Luca Amadei, Versari Doris, Carla Cecchi, Marcella Evangelista, Federico Pieri.

Vecchiazzano-Massa-Ladino Federica Ravaioli, Pierluigi Maltoni, Carla Cappelli, Matteo Casetti, Umberto Monti, Andrea Panzavolta, Piero Prati, Franco Severi

San Martino in Strada-San Lorenzo in Noceto-Grisignano-Collina Massimo Zecchini, Samuela Navetta, Stefania Piovaccari, Isabella Fiori, Massimo Marchi, Michele Fabbri, Daniela Cortesi, Francesca Piloni, Dalila Nervegna, Marco Fornasari, Damiano Diti, Carlo Venturini, Maria Cerullo, Daniele Capacci, Filippo Mondardini, Paolo Umiliacchi

Carpena-Magliano-Ravaldino in Monte-Lardiano Giuseppe Iasiuolo, Maria Ceredi, Gilberto Casadio, Gabriele Mengozzi, Dervis Ragazzini, Mauro Zuppone, Dina Mariani, Michela Tramonti, Matteo Zannetti, Sara Mengozzi, Ciro Colato, Jonny Rossi, Mattia Assirelli, Stefania Zannoni, Paola Arrigoni