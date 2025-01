De Pascale a Bertinoro (Forlì): “Mi scuso per il ‘ratto’ della sindaca”

Bertinoro (Forlì-Cesena), 05 gennaio 2025 – “Sono qui anche perché devo qualcosa di simile a delle scuse alla comunità di Bertinoro, per il ratto della sindaca, ma penso di aver fatto la scelta giusta per il momento storico che stiamo vivendo, c’è bisogno di Gessica (Allegni, ndr) in Regione” con queste parole il presidente della Regione Emilia Romagna, Michele de Pascale, ha preso la parola a conclusione della cerimonia di consegna della bandiera dei ‘Borghi più belli d’Italia’, che segna l’ingresso ufficiale di Bertinoro nel novero delle piccole eccellenze italiane.

E’ stata anche l’occasione per il neo governatore di esprimere il suo pensiero in merito al turismo nelle aree interne, "che deve aiutare a difendere quei servizi che altrimenti difficilmente supererebbero la difficoltà del calo demografico che i piccoli centri stanno subendo”.

Borghi che possono diventare "hub” dove trascorrere due o tre notti “mentre si visita il centro storico di Ravenna, la mostra di Forlì e anche Bologna”.

L’esempio portato dal presidente è riferito a Bertinoro, ma il discorso “vale per ogni borgo”. Alla cerimonia era presente il presidente nazionale dell’associazione Borghi più belli d’Italia, Fiorello Primo, il presidente dell’associazione regionale, l’ex sindaco di San Leo, Mauro Guerra, la direttrice di Visit Romagna, Chiara Astolfi, e naturalmente i padroni di casa con l’assessora alla cultura, Sara Londrillo, la sindaca del consiglio delle ragazze e dei ragazzi, Sara Spazzoli, e colei a cui era riferita la battuta iniziale di de Pascale, l’ancora sindaca di Bertinoro, Gessica Allegni, alla sua prima uscita pubblica davanti ai propri concittadini anche nelle vesti di assessora regionale alla cultura.