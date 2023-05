Elezioni a Galeata, il nuovo sindaco è Francesca Pondini

Francesca Pondini, 47 anni, è il nuovo sindaco di Galeata. Netta la vittoria della sua lista civica 'Per il cambiamento' appoggiata dal centrodestra che con 499 voti ha nettamente superato sia la lista civica sostenuta dal centrosinistra 'Galeata Futura' di Sara Quadrelli che ha totalizzato 355 voti e soprattutto quella di 'ProgettiAmo' Galeata' di Giorgio Ferretti con 329, mentre il 'contrassegno senza simbolo' di Alessandro Galeotti si è fermato a quota 25. Il primo dato certo e per molti versi storico è che il centrodestra attraverso una lista civica riesce per la prima volta dal dopoguerra a conquistare la guida del comune della Val Bidente da sempre governato dalla sinistra o dalle coalizioni di centrosinistra. Si chiude contemporaneamente anche quella che è stata definita l' “era di Elisa Deo” sindaco di Galeata dal 2009 ad oggi.