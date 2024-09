Elezioni provinciali a Forlì Cesena: sette consiglieri al centrosinistra

Forlì Cesena, 30 settembre 2024 – Le elezioni provinciali di secondo livello di Forlì-Cesena, come da previsione, tenendo conto da chi sono governati i comuni territoriali, hanno visto l’affermazione del centrosinistra con sette consiglieri eletti, mentre quattro sono invece quelli della lista di centrodestra (Fratelli d’Italia, Forza Italia e civici) e uno della lista della Lega, che per dissapori con FdI ha preferito correre da sola. Sono sei del Forlivese e sei del Cesenate.

Le elezioni si sono svolte ieri nella sede della Provincia di Forlì-Cesena, in piazza Morgagni a Forlì, aperte ai sindaci dei trenta comuni della Provincia e ai consiglieri, per un totale di 435 aventi diritti al voto. Ad andare alle urne sono stati in 359, pari all’82,52%.

Chi sono i dodici eletti

Per quanto riguarda la lista di centrosinistra sono sei sindaci e un consigliere comunale: Matteo Gozzoli (sindaco di Cesenatico), membro anche dello scorso consiglio, Nicola Dellapasqua (sindaco di Savignano), Sara Bartolini (sindaca di Roncofreddo), Milena Garavini, sindaca di Forlimpopoli, Gessica Allegni, sindaca di Bertinoro, Roberto Cavallucci (sindaco di Meldola), Michele Valli, consigliere comunale di Forlì e segretario del Pd forlivese.

Della lista della lista di Fratelli d’Italia, Forza Italia e civici sono stati eletti quattro consiglieri Enrico Castagnoli (Cesena, già nel precedente consiglio); Daniele Saragoni (Forlì), Valerio Bernabini (Mercato Saraceno) e Daniele Vallicelli (Castrocaro Terme). Della lista della Lega è stato eletto un unico consigliere: Marco Catalano, consigliere comunale a Forlì, appena passato da FdI alla Lega. La lista civica del sindaco Gian Luca Zattini non è riuscita ad eleggere il suo candidato Enrico Pieri.

“Per il centrosinistra - commenta il presidente della Provincia Enzo Lattuca che resterà in carica sino a fine 2025 - il risultato va oltre ogni più rosea aspettativa. Abbiamo sfiorato l’ottavo consigliere: il primo della Lega è arrivato poco al di sopra del nostro. Va anche messa in luce l’alta affluenza dell’82,5% che corrisponde al 90% dei cittadini”.