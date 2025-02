Candidatura comune Forlì Cesena? Zattini: “Se fosse possibile direi di sì”

Forlì, 19 febbraio 2025 – Gian Luca Zattini, sindaco di Forlì, c’è modo di risolvere la doppia candidatura di Forlì e Cesena a capitale italiana della cultura?

“Non c’è stata finora nessuna interlocuzione con Cesena. So che domani c’è un consiglio comunale nella loro città, poi vedremo. Fino ad allora, c’è solo una mozione di un gruppo di maggioranza”.

È verosimile che la mozione passi. Sul Carlino di ieri, anche Fratelli d’Italia ha preannunciato il sì, pur con dei distinguo dal punto di vista del metodo.

“Se la mozione passasse, impegnerebbe l’Amministrazione di Cesena a candidarsi. Vedremo”.

Ruggero Sintoni, un nome autorevole nel panorama culturale della nostra città, esorta a unire gli sforzi.

“Lo considererei doveroso. Premesso che il bando per la candidatura 2028 ancora non c’è, ci siamo studiati i precedenti e non è prevista una corsa congiunta: il capofila è sempre un comune. Uno solo”.

Ma c’è l’esempio di Brescia e Bergamo nel 2023. Due città tra l’altro storicamente rivali...

“Credo si sia trattato di una deroga. Ho notato, a proposito, che contro Parma si era candidata Reggio Emilia”.

Poi però hanno collaborato, superando un altro campanile storico.

“Competere con Cesena sarebbe strano. Se la candidatura potesse essere comune, direi sì. E in ogni caso, all’indomani della presentazione della nostra manifestazione d’interesse, per prima cosa incontrerei il presidente della Provincia e i sindaci almeno dei comuni confinanti”.

Nel suo discorso in consiglio comunale aveva parlato di un progetto che coinvolga altre città: aveva citato Forlimpopoli, Faenza, Meldola, era arrivato fino al Parco nazionale delle Foreste casentinesi, ma aveva incluso anche Cesena.

“Certo. In quella sede era un discorso di cinque minuti, ma ho ben presente, per esempio, l’importanza della biblioteca Malatestiana. Tutte le eccellenze di un territorio sono preziose, anche quelle non strettamente culturali: penso all’Irst di Meldola”.

La candidatura di Forlì è più forte di quella di Cesena?

“Non voglio guardare in casa d’altri. Voglio dire che si crea un’occasione unica: nel 2028 la nostra città ‘gemella’, la francese Bourges, è capitale europea della cultura e possiamo collaborare con loro; sempre in quei dodici mesi, saranno 600 anni della Madonna del Fuoco e 5 dall’alluvione”.

Vuole chiarire la tempistica dell’idea?

“Abbiamo cominciato a parlarne a luglio, quando la mia nuova giunta si è insediata. Abbiamo presentato la nostra intenzione al ministro della Cultura Alessandro Giuli, quando l’ho incontrato a Roma il 15 gennaio”.

Dunque una settimana prima di quando a Cesena è stata depositata la mozione. A proposito di tempi: stando ai precedenti bandi, la corsa per il 2028 inizierà già in estate.

“Confermo, i tempi sono stretti: la manifestazione d’interesse si presenta entro l’estate, in autunno il progetto. Sarà necessario affidarci a una società esterna che curi gli aspetti tecnici. Anzi: il Comune dovrebbe essere poco più di un facilitatore, la spinta deve arrivare dal basso, dalla città stessa”.

Da questo punto di vista, com’è andata dopo il suo annuncio?

“Molto bene. Tanti mi hanno detto: noi ci siamo”