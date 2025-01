Gessica Allegni: “Cara Forlì è bellissima. Avanti con il liscio, patrimonio Unesco”

Forlì, 3 gennaio 2025 – Assessora regionale Gessica Allegni, come è stato il 2024 appena concluso?

“Un anno molto intenso, che ha portato a grandi risultati sul piano politico e anche, se vogliamo, su quello personale: mi riferisco all’assessorato. Oltre al raggiungimento di obiettivi importanti per il Comune di Bertinoro. Dal punto di vista politico e amministrativo è stato un grande anno”.

Riassumiamo gli obiettivi raggiunti per Bertinoro.

“La rotonda di Panighina, la partenza dei lavori del nuovo nido, l’ottenimento di risorse regionali per la realizzazione del parco della Badia, l’ingresso nella rete prestigiosa dei Borghi più belli d’Italia che celebreremo proprio domenica”.

Sul piano politico?

“Direi un Partito Democratico che è rinato e che, a partire dalle amministrative, che pure ci hanno visti sconfitti a Forlì, ha dato l’idea di aver ricostruito una comunità politica, un rapporto col territorio, una fiducia con il nostro elettorato, che poi è sfociato nel grande risultato delle regionali. Un risultato storico per molte ragioni: dopo 5 anni torniamo in Regione con due consiglieri regionali, primo e secondo in questo collegio, con un numero di preferenze esorbitante, e poi l’assessorato, che il territorio non aveva da 30 anni. Per me è una grande responsabilità, oltre che un grande onore e privilegio”.

Come è iniziato il nuovo incarico?

“Sono consapevole che devo studiare tanto. Subito dopo le festività inizierà una fase di ascolto: incontrerò tutti gli assessori alla cultura dei capoluoghi, con i quali abbiamo intenzione di costruire un tavolo permanente. Poi un tour per incontrare gli operatori culturali”.

Quali i primi interventi amministrativi?

“Uno dei primi obiettivi che ci siamo dati, previsto anche nel programma che verrà approvato in consiglio regionale il 10 gennaio, è il varo di una legge quadro della cultura che, in questo momento, ha diverse leggi di riferimento”.

Quando incontrerà l’assessore Vincenzo Bongiorno?

“Mi deve dare una data, ma a breve. I rapporti sono ottimi. Naturalmente parlerò anche con i sindaci”.

Restando a Forlì, sia la precedente che questa amministrazione stanno lavorando per il trasferimento della collezione Verzocchi a palazzo Albertini. Una proposta fortemente contestata dal Pd.

“Sono scelte politiche dell’Amministrazione di Forlì sulle quali non rinnego le posizioni che abbiamo assunto come Pd. È una collezione di grande valore, il cui valore si lega anche strettamente al luogo che la ospita. Io voglio collaborare con l’amministrazione Zattini, come con le altre di tutta la Regione, come è mio dovere fare nell’ambito del ruolo istituzionale che rappresento. Questo non vieta di avere opinioni e posizioni diverse. Su ciò che vede direttamente interessata la Regione ci sarà un confronto più attivo e cercheremo di trovare una sintesi comune”.

Insieme siete chiamati a organizzare ‘Cara Forlì’, la ‘due giorni’ di settembre dedicata al liscio e ai Casadei, Secondo e Raoul.

“Ci siamo impegnati a portare avanti la proposta del liscio come patrimonio immateriale dell’Unesco. ‘Cara Forlì’ è stata una bellissima esperienza che è bene riproporre”.

Avete chiesto al ministero di pronunciarsi sulla compatibilità della carica di assessora e sindaca. A che punto siete?

“Se anche dovessero confermare la compatibilità dei due ruoli, sono consapevole che non sia sostenibile fare il sindaco e l’assessore regionale. Io ho fatto il sindaco non h24 ma h48... E non saprei farlo diversamente. Per il bene di Bertinoro, credo che meriti di avere un’Amministrazione a tempo pieno”.

Nel caso si dovrebbe dimettere? Se sì, quando?

“Attendiamo la risposta del ministero per capire qual è la data ultima per andare a votare in primavera, da aprile a giugno, in maniera da avere il minor tempo possibile di commissariamento”.

Lascia il Comune a metà del guado?

“Abbiamo approvato il bilancio e il Dup, faremo partire nei prossimi mesi i lavori su via Loreta, per i quali abbiamo un importante finanziamento ministeriale e saranno effettuati dalla ditta Coromano, verrà realizzata la rampa di accesso al palazzo comunale per i disabili, il marciapiede all’ingresso di Santa Maria Nuova, diverse asfaltature”.

Chi candiderete al suo posto?

“Le mie dimissioni dovranno coincidere con il lancio della candidatura. Credo che la proposta dovrà partire dal Pd, che vanta il 47% dei consensi, condividendola subito con le forze di coalizione, penso ai Verdi, che esprimono anche un assessore importante, e poi anche con altre forze che potrebbero aggregarsi”.

Stesso discorso per la segreteria del Partito Democratico?

“In questo caso i ruoli sono sicuramente incompatibili, lo dice il regolamento. L’8 gennaio avremo una riunione di direzione territoriale dove analizzeremo la situazione. Ci daremo dei tempi per il rinnovo degli organismi, l’unica cosa che mi preme è quella di continuare nella linea dell’unità e non ho dubbi che sarà così. La soluzione migliore sarà andare in assemblea territoriale con una proposta unitaria sia di un segretario che di un gruppo dirigente”.