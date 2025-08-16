Intervista al sindaco Gian Luca Zattini: “Capitale? Vale almeno 12 milioni. Ausl, la Regione ne versi altri 100. Sport, pronti per la sicurezza”

Gian Luca Zattini, sindaco di Forlì, a settembre dovrete essere pronti a presentare il dossier per la Capitale della cultura.

“È un agosto più intenso degli altri anni. Presenteremo il dossier prima alla città, pubblicamente, poi al Ministero”.

Inserirete, per il 2028, una scultura o qualcos’altro di visibile che poi resterà?

“No, non ne vedo la necessità. Sarà importante, tuttavia, che il visitatore non resti disorientato quando arriva. Posso dire, comunque, che molto di ciò che stiamo organizzando sarà realizzato anche se dovessimo perdere, e questo aspetto dà punteggio. Inoltre, resterà la voglia di partecipare e il dialogo con le città vicine”.

POLITICA E CAMPANILI

Lei ha detto che Forlì e Cesena si sono parlate più in questi mesi che nei 20 anni precedenti...

“Ci hanno detto tante volte che questa amministrazione è isolata: casomai lo erano quelle precedenti. De Pascale mi ha rappresentato le difficoltà che incontrava prima di me. Ho incontrato il suo successore Alessandro Barattoni. E anche Sadegholvaad di Rimini. Anche se noi siamo di centrodestra”.

Sadegholvaad? Avevate litigato sugli aeroporti. Poi lui aveva corretto il tiro dicendo che non vedeva l’ora di lavorare con lei.

“Ci sentiamo cordialmente”.

Ritorniamo a Cesena: parlate tanto, ha detto. Senza litigi?

“Con Enzo Lattuca abbiamo sciolto molti nodi. Come amministratore, poi, guardo avanti, non al passato. E non ai partiti di appartenenza”.

Zattini sugli spalti del Palafiera (Frasca): nelle ultime settimane si è discusso lungamente di come conciliare sport e sicurezza, tra lavori e divieti

I GRANDI EVENTI

Quant’è il budget per la candidatura?

“Per vincere servono tra i 6 e i 10 milioni. Certamente nei prossimi bilanci aumenteremo le risorse per la cultura. Anche la Fondazione Cassa dei Risparmi metterà delle risorse. Ma attenzione: l’indotto in caso di vittoria è enormemente superiore”.

Può spiegare?

“Lo misurò Pistoia nel 2017. La sola presenza sui vari media equivaleva a un investimento pubblicitario di 12 milioni. Senza contare l’indotto dei visitatori”.

Soldi e cultura: il Ministero ha tagliato i punteggi, e di conseguenza le risorse, a realtà come Città di Ebla e Masque Teatro. Il Comune compenserà?

“Posso dire che noi non prevediamo tagli. Anzi, come ho detto, aumenteremo le risorse. Poi bisognerà valurare i progetti di chi partecipa ai bandi”.

Cercate sponsor per il Natale. Come sarà quello del 2025?

“È uno dei nostri investimenti. Sarà pieno, ricco, senza paura delle critiche”.

Videomapping sì o no?

“Pensiamo di diversificare: non sarà più la chiave dell’allestimento. È una scelta artistica”.

Cosa vedremo, allora?

“Sarà una sorpresa”.

LA CITTÀ CHE CAMBIA

Veniamo ai lavori: corso della Repubblica.

“Sarà uno stimolo importante per il centro e la città. A quanto mi risulta, a settembre ci saranno nuove aperture sul corso”.

È consapevole delle critiche?

“Quali?”.

Poco verde, pavimentazione già sporca, lunghezza dei lavori...

“Pianteremo 22 nuovi alberi ad alto fusto, mantenendo quelli esistenti. Presto metteremo nuovi arredi urbani e nuove forme di illuminazione artistica”.

Via Bertini, invece?

“La portata delle nuove fogne sarà sei volte superiore. Siamo intervenuti lì perché il problema del ristagno d’acqua, in caso di forti piogge, era ricorrente. E interverremo sulle condutture ogni volta che scaveremo”.

Facciamo il punto sulla sicurezza.

“Lei non si sente sicuro?”.

Sono stati numerosi gli episodi preoccupanti. Pensi alle baby gang ma non solo.

“Innanzitutto, io non parlo mai di ‘percezione’: se il cittadino non si sente sicuro, devo dare una risposta. Non esistono più le città del Mulino Bianco, dove si lasciava la chiave fuori dalla toppa. Sulle baby gang, dico che i bravi ragazzi ci sono: li abbiamo visti spalare il fango nel 2023. Agli altri, dico che non servono scuse e chi sbaglia deve pagare senza attenuanti”.

Corso Mazzini resta un luogo difficile?

“Ho un appartamento lì. E vorrei dire che se qualcuno pensa che sia pericoloso perché ci vivono molti stranieri, sbaglia: lo straniero non è automaticamente un pericolo”.

In piazzetta Antica Pescheria tirerete dritto con un presidio della polizia locale?

“Non abbiamo avuto nessuna manifestazione d’interesse per quei locali. Non m’innamoro di nessun progetto: se arriva qualcuno, cambio idea anche un minuto prima. Altrimenti, nel 2026 apriremo un presidio in centro della polizia locale. E sarà diverso da quello in corso Diaz anni fa: lì c’era appena una scrivania con una sedia”.

BASKET E CALCIO A RISCHIO

La sicurezza va declinata anche con lo sport: che ne pensa della polemica sollevata dalla Pallacanestro 2.015 in merito alle porte chiuse?

“Non si criminalizzano una società e una tifoseria per un gruppo di deficienti. Sono stato al Palafiera: è un ambiente sano. Non solo: dopo i lavori, sarà anche più sicuro, coi tornelli su via Punta di Ferro. E la curva ospite ha già perfino la ‘gabbia’. Dopodiché gli eventi sportivi vanno gestiti anche all’esterno”.

Lunedì 1° settembre è in calendario Forlì-Ravenna di calcio.

“Innanzitutto, ho assistito alla partita dello scorso marzo, quando le due squadre si giocavano il campionato ed è andato tutto liscio come l’olio. I tifosi giallorossi si sono fatti sentire ma erano anche molto corretti. La partita dev’essere una festa”.

È possibile che a rovinarla sia il cantiere? Se non finirete in tempo, si giocherà a Caldiero in provincia di Verona, lo stadio ‘di riserva’ del Forlì.

“I lavori vanno avanti e siamo nella tempistica ideale. La verifica sarà tra una decina di giorni, dobbiamo evitare che lo stop sia legato alla burocrazia”.

In serie C, saranno molte le partite calde quest’anno: Rimini, Carpi, Ascoli, Sambenedettese...

“La principale criticità era il parcheggio ospiti: un posto auto ogni 5 biglietti, secondo le norme. Abbiamo risolto il problema con l’area sosta di via Campo di Marte, che dedicheremo ai tifosi solo in occasione delle partite. Ma siamo pronti, in casi eccezionali, a far parcheggiare i pullman in periferia e ad accompagnare gli ospiti allo stadio con un servizio di navette”.

EMERGENZA ABITATIVA

Si parla poco della difficoltà a trovare casa: vale per chi cerca un affitto, vale per gli universitari. Cosa si fa per loro?

“La priorità è recuperare il patrimonio esistente, ci stiamo lavorando con la Fondazione Abitare. Per quanto riguarda gli universitari, è importantissimo il recupero dell’ex Giorgina Saffi da parte della Fondazione Carisp. Ma alle famiglie e agli studenti va aggiunta un terzo gruppo”.

Quale?

“I lavoratori. E questo è un freno allo sviluppo economico, perché limita la ricerca di manodopera delle imprese. Oppure può alimentare forme di illegalità. Per questo, andrebbero create delle foresterie per gli stagionali e non solo, sempre recuperando immobili dismessi”.

I CONTI DELL’AUSL

Il Comune di Forlì, come tutti quelli della Romagna tranne Bellaria, ha votato il bilancio preventivo dell’Ausl con 200 milioni di euro di passivo. Non è preoccupato?

“Il deficit previsionale c’è ogni anno, anche se è vero che nel 2025 è più alto. Ma era necessario essere uniti”.

Quindi il consigliere regionale Luca Pestelli di Fratelli d’Italia ha sollevato un allarme eccessivo?

“La politica fa il suo mestiere. Io aggiungo questo: se parametriamo i finanziamenti al numero di abitanti, in Romagna mancano 80 euro a testa. Totale: 100 milioni. Che la Regione deve sanare”.

LE SCELTE DELLA POLITICA

Ha fatto molto discutere la nomina del Comune di Forlì del cesenate Corrado Augusto Patrignani a consigliere di amministrazione di Romagna Acque.

“Allora non si crede alla Romagna... Appena si fa una scelta non campanilistica non viene apprezzata...”.

Suvvia, non scherzi. È presidente di Confcommercio, non è neanche un tecnico.

“Perché, gli altri comuni hanno nominato dei tecnici? Nei suoi tre mandati, il presidente Tonino Bernabè è stato scelto di volta in volta da vari comuni, non solo da Rimini. Quindi in Patrignani non vedo nulla di male. Anche perché prenderà indicazioni da me: non è lì per rappresentare Cesena ma Forlì”.

Ma i forlivesi sono sotto-rappresentati nelle società partecipate di area vasta. Alcuni hanno già detto che il prossimo presidente della Camera di Commercio dovrà essere un forlivese. Lei che ne pensa? È contrario a un bis di Carlo Battistini?

“Non tocca a me decidere ma alle associazioni di categoria. Perciò non rispondo”.

Nella ‘sua’ lista civica c’è una consigliera, Alessandra Ascari Raccagni, che ha espulso un altro consigliere, Enrico Pieri, dal Partito Repubblicano. Quest’ultimo ha detto: o io o lei. Come finirà?

“Diatribe di questa natura non hanno sede nella lista: deve prevalere il buon senso. E non vedo rischi di spaccature”.