Attacco Facebook a Buonguerrieri. Fratelli d’Italia: “Insulti sessisti”. La deputata prepara la denuncia

Forlì, 28 agosto 2025 – La deputata di Fratelli d’Italia Alice Buonguerrieri è pronta a denunciare il profilo Facebook ‘Zattini’s Angels’. Sabato sulla bacheca satirica – che conta 700 follower – era apparso un post contro la parlamentare, accusata di “difendere contro tutto e tutti (anche contro la logica) questo governo e la sua ‘burinesca’ leader, con le armi della sua indiscussa qualità oratoria”. Il tutto accompagnato da uno slogan e una fotografia con espliciti riferimenti sessuali.

Qualche giorno fa, Buonguerrieri aveva annunciato la rimozione del cavo di fibra ottica che bloccava da più di un mese il cantiere sulla strada statale 67 Tosco Romagnola, in prossimità di Rocca San Casciano, dopo l’interessamento di Fratelli d’Italia di cui è responsabile provinciale. Una comunicazione che gli autori di ‘Zattini’s Angels’ hanno percepito come “autoesaltativa”, definendola come “una dichiarazione da impresa titanica”. La deputata (nonché consigliera comunale del suo paese d’origine, Bagno di Romagna) viene descritta come “meravigliosa”. Ieri l’esponente di Fratelli d’Italia non ha voluto commentare. Fonti a lei vicine confermano, comunque, che si sta preparando una denuncia.

A sollevare il caso, ieri, è stato il suo stesso partito: “Forlì non merita certe bassezze – sono le parole di Luca Pestelli, che è coordinatore comunale del partito nonché consigliere regionale –. Intendo esprimere la mia ferma condanna per questo attacco vile, disgustoso, vergognoso. Ancor più vigliacco perché firmato da chi si nasconde dietro uno pseudonimo, privo del coraggio necessario a rivendicare le proprie parole. Noi non ci tiriamo mai indietro davanti al confronto, anche acceso, ma chi si rifugia nel turpiloquio sessista ha solo paura delle donne forti e capaci. Questo non è umorismo, non è ironia, e nemmeno satira: è solo miseria. Siamo al fianco di Alice Buonguerrieri, appoggiamo la scelta di denunciare alle autorità competenti e auspichiamo interventi con la dovuta severità”.

Ferma anche la risposta degli assessori Emanuela Bassi e Luca Bartolini e del vicesindaco Vincenzo Bongiorno, tutti e tre esponenti del partito di Giorgia Meloni: “Esprimiamo la nostra piena solidarietà all’onorevole Buonguerrieri. Riteniamo gravissimo che nel dibattito politico si arrivi a usare toni che ledono non solo la dignità personale, ma anche il rispetto per le istituzioni. Non può esserci tolleranza verso chi, protetto dall’anonimato e dalla codardia digitale, crede di poter aggredire con frasi sessiste una donna che ogni giorno lavora con serietà e impegno per il territorio. Non ci sono attenuanti, né per chi scrive né per chi condivide. Auspichiamo un pronto intervento della giustizia”. “Profondo sdegno” per la collega di partito Gigliola Zuccali, che a Cesena è consigliera comunale e coordinatrice: “In politica, ogni giorno, siamo chiamate a dimostrare competenza, preparazione, determinazione. Eppure ancora oggi, troppe volte, dobbiamo difenderci da chi pensa di poterci umiliare con allusioni sessuali. Certi contenuti non sono libere opinioni: sono violenze”.

‘Zattini’s Angels’ fa satira sulla politica locale fin dal 2019, dalla prima giunta guidata dall’attuale sindaco di Forlì. Scorrendo i post, si trovano attacchi a vari rappresentanti politici, sia di destra che di sinistra. Ma se i maschi sono derisi per le loro dichiarazioni, non è la prima volta che ci sono allusioni sessuali alle donne. Gli autori hanno sempre mantenuto l’anonimato: nel 2020 dissero al Carlino di essere in tre, recentemente (in risposta a un lettore) hanno riferito di essere in cinque.