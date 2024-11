Regione, pressing su Allegni: tanti la vorrebbero assessora. Ma lei: “Resto sindaca di Bertinoro”

Forlì, 29 novembre 2024 – Con l’insediamento ufficiale del neo presidente della Regione Emilia Romagna, Michele de Pascale, e dei cinquanta consiglieri dell’assemblea legislativa entrano ancora più nel vivo gli incontri per la definizione della giunta che affiancherà l’ex sindaco di Ravenna per i prossimi 5 anni.

La provincia di Forlì-Cesena dovrebbe esprimere un assessore e, mai come quest’anno, a giocare un ruolo da protagonisti sembrano essere i forlivesi, esclusi dalla giunta praticamente per 30 anni, dal 1995 a oggi. Circola insistentemente un nome su tutti, quello della sindaca di Bertinoro e segretaria territoriale forlivese del Pd, Gessica Allegni, oggi considerato dagli addetti ai lavori più probabile rispetto ad altri.

“Le voci sono giunte anche a me – ha ammesso ieri – ma non è vero. Non ho sentito de Pascale in questi giorni... Tengo fede al patto con i cittadini di Bertinoro e resto sindaca”. Allegni è stata eletta nell’ottobre 2021 e potrebbe avere ancora due anni di mandato (a meno che la tornata delle elezioni amministrative 2026 non torni alla sua naturale collocazione in primavera: lo slittamento, nel 2021, fu legato alla pandemia di Covid-19; in quel caso, mancherebbe circa un anno e mezzo). Se andasse in giunta regionale non potrebbe restare in municipio, dovrebbe dimettersi. Effettivamente Gessica Allegni aveva espresso la propria posizione, sempre la stessa, già nei mesi scorsi. E risulta che lo abbia fatto anche in questi giorni, in vari colloqui interni al Pd. Tuttavia sta crescendo l’insistenza di chi la vorrebbe a Bologna. E riferisce di avere sempre maggiori speranze.

Dalla parte della segretaria ci sarebbero vari fattori: l’ottimo risultato del partito nel territorio (44% a Forlì città); l’elezione di ben due consiglieri regionali, Daniele Valbonesi e Valentina Ancarani, ai primi due posti per numero di preferenze in Provincia (oltre le 9.000 per Daniele Valbonesi, oltre le 8.000 per Valentina Ancarani); gli ottimi rapporti della stessa Allegni con de Pascale, con il quale ha condiviso le prime esperienze politiche giovanili a Cesena (c’era anche Enzo Lattuca, sindaco e presidente della Provincia): non a caso, forse, de Pascale ha scelto Bertinoro per la sua manifestazione elettorale dedicata alla Romagna. Infine c’è l’intesa con la segretaria nazionale Elly Schlein, dimostrata anche dalla sua visita forlivese a ridosso del voto: Allegni l’ha sostenuta alle primarie.

Ancora, tuttavia, i giochi non sono fatti. In corsa ci sono anche i due neo-consiglieri regionali forlivesi, così come la cesenate Francesca Lucchi, 7mila voti e un mandato da assessora nella prima giunta Lattuca, confermato a giugno 2024. A favore dei due forlivesi, entrambi ex segretari e impegnati anche in Provincia, giocano soprattutto le tante preferenze. Valbonesi, in particolare, è considerato più vicino alla segretaria territoriale (ha sostenuto Allegni alle primarie) e potrebbe essere la figura giusta per un assessorato specifico, quello alla montagna.