Toto giunta a Forlì: Cintorino ‘blindata’, rebus Mezzacapo. Idea Alberto Gentili

Forlì, 15 giugno 2024 – Il primo vertice coi partiti del centrodestra vittorioso alle elezioni pare fissato per lunedì. Quello che inizia è, dunque, un weekend di riflessioni. Molte di queste si concentreranno, tra i partiti, sulla posizione espressa da Jacopo Morrone sul Carlino di ieri: “Squadra che vince non si cambia”. Ovvero, pone sul tavolo la conferma dei due assessori leghisti Daniele Mezzacapo (che era vicesindaco) e Andrea Cintorino. Una posizione che presumibilmente non piacerà a molti alleati. Fin qui, con il passare dei giorni dalla vittoria di lunedì, il totogiunta sembra diventare perfino più complicato. “Morrone non cambierà idea”, è il pronostico di una fonte vicina alla giunta.

Lo stallo iniziale ha fatto crescere le probabilità di Andrea Cintorino: è una delle poche donne fin qui sotto i riflettori, il che potrebbe avvantaggiarla (insieme alle sue 458 preferenze). Anche se Mezzacapo ha avuto un voto più di lei (459), oggi non si trova un addetto ai lavori che la pronostichi fuori. Con quali deleghe, però, è tutto da vedere, visto che la Civica vorrebbe chiedere il centro storico (fin qui proprio della Cintorino) per Kevin Bravi, imprenditore del settore tessile che, dicono, ha raccolto il sostegno di una parte del mondo del commercio (325 preferenze).

Un possibile punto di equilibrio potrebbe essere dare alla Lega il presidente del consiglio comunale? Nel tal caso, l’umore tra i partiti sembra più accondiscendente verso Massimiliano Pompignoli – consigliere regionale e capogruppo uscente del Carroccio – che verso Daniele Mezzacapo. Resterebbe però una situazione anomala: che il più votato del partito di Matteo Salvini resti fuori da tutte le nomine.

Uno dei problemi è l’assenza di donne che abbiano sì la competenza, ma anche un’esperienza tale da poter entrare in giunta, almeno tra le consigliere comunali. Tra queste, va però menzionata Emanuela Bassi che per Fratelli d’Italia è stata capogruppo nella scorsa legislatura (114 preferenze). Il partito di Giorgia Meloni dovrebbe ottenere tre assessori: pressoché certo Vincenzo Bongiorno (624, come vicesindaco), mentre si valuta la conferma di Marco Catalano (454, aveva le deleghe a Pnrr e agricoltura).

Una delle caselle che desta più preoccupazioni è quella del welfare. Sembra che le urne si siano divertite a complicare i piani. Per esempio, Barbara Rossi – assessora uscente – si è fermata a 157 voti, è solo settima nella lista della Lega (dove correva da indipendente): sarebbe donna, avrebbe l’esperienza maturata dall’autunno 2022 in poi, ma in ogni caso i numeri non permettono né alla Lega di proporla con successo né ai partiti di accettarla. Tra i consiglieri eletti, uno che ha competenza specifica è Alberto Gentili, il più votato di Forza Italia con 310 preferenze: noto nell’associazionismo cattolico, è membro della consulta delle famiglie e ha fondato l’associazione ’Famiglie insieme’ per sostenere chi ha parenti disabili. Ma per quanto riguarda Forza Italia la casella inamovibile pareva quella dell’assessore uscente all’ambiente e viabilità Giuseppe Petetta (242 voti), tecnico da sempre vicino al sindaco Zattini.

A meno che il ragionamento non diventi quello di rafforzare le figure dei capigruppi. “Nei prossimi 5 anni, l’opposizione avrà in campo figure che sanno fare politica. Anche dalla nostra parte serve esperienza”, ragiona un autorevole esponente del centrodestra. Petetta potrebbe dunque guidare la pattuglia dei 3 azzurri anziché far parte della giunta?

Per motivi analoghi, questo è il ruolo che si pensa per Loris Ceredi, unico consigliere ricandidato in Forlì Cambia (e rieletto con 314 voti, il terzo dei suoi). Geometra, è più difficile che entri nel Zattini-bis.