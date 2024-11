“I vandali? Sono figli di immigrati”. Bufera per la frase dell’assessore

Forlì, 15 novembre 2024 - “Gli episodi sono quasi sempre riconducibili alle cosiddette ‘risorse’, che una parte politica dice ci pagherà le pensioni, e gli atti di vandalismo sono spesso riconducibili alla seconda generazione delle medesime ‘risorse’”. Le parole pronunciate dall’assessore alla sicurezza Luca Bartolini (Fratelli d’Italia), in risposta a un question time della consigliera comunale del Pd Elisa Massa, durante l’ultimo consiglio comunale di martedì scorso, fanno insorgere i dem che ora, in una nota stampa, chiedono le scuse dell’assessore e l’intervento del sindaco. Le ‘risorse’ sarebbero gli immigrati, verso i quali – par di capire – il centrosinistra sarebbe troppo indulgente. Mentre sarebbero responsabili di atti valdalici.

Il quesito posto dalla consigliera Elisa Massa riferiva di alcuni atti vandalici che si erano svolti nel quartiere dei Romiti, chiedendo quali delle 650 telecamere attive nel territorio fossero dislocate in quel quartiere (in precedenza Bartolini aveva specificato come il numero fosse “il doppio rispetto a Rimini o a Ravenna”). Durante la replica la consigliera Massa aveva sottolineato come il riferimento alle “risorse” fosse “sicuramente dovuto alla campagna elettorale in corso”.

Ora però i dem attaccano. “Bartolini ha dichiarato senza fornire alcun riscontro che gli autori del gesto sarebbero cittadini di origine straniera, per poi sostenere che i forlivesi ‘di seconda generazione’, nella stragrande maggioranza cittadini italiani nati e sempre vissuti in città, sarebbero gli autori della grande parte dei reati e fatti criminali”.

I consiglieri Pd chiedono quindi le scuse per queste parole figlie “di un pregiudizio razzista”, aspettandosi che il sindaco “di cui avevamo poche settimane fa apprezzato la ferma presa di posizione in occasione di gravi atti razzisti, si mostri coerente con le proprie parole e prenda quindi pubblicamente le distanze da affermazioni inaccettabili che lacerano lo spirito di comunità e la coesione fra i forlivesi”.

Contattato, l’assessore Bartolini ha spiegato le sue parole. “Si tratta di un dato statistico – afferma –, che gli atti di vandalismo, realizzati dalle cosiddette baby gang, siano prevalentemente compiuti da stranieri di seconda generazione. Anche in merito al recente episodio di Coriano, quando è stato malmenato un uomo, c’è un video: si sente dalle voci, ma si vede anche, che sono ragazzi figli di immigrati. Quindi ho solo riportato un dato di fatto”.

L’assessore sottolinea anche come le forze dell’ordine si complimentino con la città di Forlì per le videocamere installate, “grazie alle quali sono riusciti anche recentemente, a individuare dei ladri provenienti da Padova, la cui targa era segnata, potendoli cogliere in flagranza di reato. Ovvio, però, che le telecamere siano sulle arterie principali e non su ogni singola via della città”.