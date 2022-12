A Coriano decolla il centro a cura di Skateschool Cesena

Lo skateboard ccontinua a crescere e ha aperto uno spazio coperto a Forlì, un capannone di 400 metri quadrati a Coriano in via dell’Industria 17. Con corsi e attività per tutte le età, questa sede è già il punto di riferimento per giovani e famiglie amanti dello sport nato negli anni ’60 negli Stati Uniti, in California, e diventato disciplina olimpica agli ultimi Giochi di Tokyo.

Il capannone, dotato di strumenti professionali, sarà utilizzato per tutto il periodo invernale ed è stato progettato e allestito da ‘Skateschool Cesena’. Associazione sportiva che il prossimo anno festeggerà i 10 anni di attività, conta circa mille iscritti e ha sede presso il capannone ‘101’, aperto qualche anno fa. Fra i suoi atleti due stanno persino partecipando alle qualificazioni per le Olimpiadi di Parigi 2024. La scuola cesenate ha ottenuto diversi successi e il vanto di allenare Asia Lanzi, skater di 19 anni, accompagnandola nel percorso verso Tokyo 2020, alle quali ha partecipato portando alta la bandiera italiana.

A Forlì, invece, gli iscritti sono per ora 250, dai 4 ai 50 anni di età, con diversi istruttori che svolgono corsi tutto l’anno in una sede quindi al riparo dalle intemperie: martedì, giovedì pomeriggio e sabato mattina i giorni dedicati. Nel resto della settimana si tengono comunque lezioni di gruppo o private e si sta pensando di aprire anche alle sessioni serali. Poi, nel periodo estivo, rimane naturalmente a disposizione lo skatepark all’aperto situato nel parco di via Dragoni.

‘Why not skatepark’ è il nome della sede forlivese della Skateschool: uno spazio dai colori sobri e accattivanti costruito e arredato grazie all’impegno dei ragazzi che gestiscono la scuola e la collaborazione dei corsisti che si sono impegnati nella realizzazione della struttura. Un luogo di passione sportiva dove tra tavole volanti, salti e acrobazie spettacolari si promulga uno stile di vita sano e sicuro, coinvolgendo diverse realtà locali, anche in ambito scolastico e tra i diversamente abili.

Gianni Bonali