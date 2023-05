A Crema può blindare gli spareggi Ma vincendo ha chance di 3° posto

Domenica il Forlì si gioca a Crema la chance per centrare i playoff, l’obiettivo che, comunque vada, darebbe lustro a una stagione da protagonista. La squadra di mister Mattia Graffiedi è reduce dalla tonificante vittoria di domenica scorsa nel derby romagnolo con la Sammaurese, ‘bestia nera’ battuta 3-1 e ormai sfatata dai galletti.

Un bel segnale al quale sarà necessario dare continuità domenica, portando a casa un risultato utile da Crema. La squadra lombarda, con 45 punti, naviga alla ricerca della salvezza diretta a cavallo della zona playout con gli stessi punti di Sant’Angelo, Lentigione, Fanfulla e Correggese. Tutta da decifrare anche la zona nobile della graduatoria. Con la Giana Erminio già promossa in serie C e la Pistoiese largamente seconda, il rebus per i rimanenti tre biglietti per gli spareggi sarà risolto solamente attorno alle ore 16.50 di domenica.

A giocarsi le posizioni migliori – la terza classificata giocherà la semifinale in casa col vantaggio di poter contare anche sul pareggio al 120’ – sono rimaste a sgomitare il Carpi, terzo con 59 punti, già certo della qualificazione, il Forlì risalito al quarto posto a quota 57 e il Ravenna, attualmente quinto con 56 punti. Inseguono Real Forte Querceta e Corticella, appaiate a 54, che potrebbero soffiare i playoff alle avversarie con un colpo di reni sotto al traguardo dell’ultima tappa.

Tre gli scenari per i galletti. Qualora i biancorossi riuscissero a far bottino pieno potrebbero insidiare la terza posizione del Carpi, impegnato in uno scontro diretto nella tana del Corticella. Se i modenesi pareggiano, però, sono certi di precedere il Forlì a causa degli scontri diretti. In realtà, con un pareggio Rrapaj e compagni metterebbero al sicuro i playoff ma potrebbero lasciare la quarta piazza al Ravenna in caso di vittoria interna col Lentigione.

La terza possibilità, ovviamente quella più sgradita per i biancorossi, si aprirebbe con una eventuale sconfitta. Detto di Corticella-Carpi, non semplice nemmeno la partita del Real Forte Querceta che cercherà il bottino pieno ospitando un Sant’Angelo Lodigiano impegnato nella bagarre per la salvezza diretta. L’ipotesi peggiore, per i galletti, sarebbe una maxi parità con le dirette inseguitrici Ravenna, Corticella e Real Forte Querceta: il Forlì perderebbe i playoff a causa degli scontri diretti sfavorevoli con tutte le concorrenti. Un’ipotesi che la squadra di Graffiedi vuole scongiurare.

Franco Pardolesi