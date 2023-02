A Ferrara esplode la crisi della società

Suonano sirene di allarme a Ferrara, dove la situazione pare davvero difficile. Non solo sul campo, dove la formazione allenata da coach Spiro Leka è reduce da sei sconfitte consecutive, ma anche in società, dove tornano alla luce le difficoltà economiche che in estate sembravano superate dopo l’accordo raggiunto con la Tassi Group, main sponsor della squadra. Nei giorni scorsi addirittura la trasferta di domenica, a Lecce contro Nardò, sembrava in pericolo: ieri sono arrivate rassicurazioni da parte della società che, comunque, si è recata in Comune per affrontare i rischi per il futuro.