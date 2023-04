A marzo nessuno come Adrian: lo incorona il voto sui social

Quella di ieri è stata una giornata da incorniciare per Nathan Adrian (nella foto). Il lungo della Pallacanestro 2.015 ha infatti conquistato il titolo di ‘Mvp’ del mese di marzo del girone Rosso di serie A2, con più di 500 voti da parte degli appassionati sui canali social di Lnp. Il nativo di Morgantown ha prevalso su Derrick Marks (Cento), Diego Monaldi (Udine) ed Ed Daniel (San Severo). Un riconoscimento più che mai meritato. Sì, perché i suoi numeri, già ottimi nell’arco della stagione (15,7 punti e 6,7 rimbalzi in 30,8’ a partita), nel corso dell’ultimo mese hanno subito un’impennata ancor più evidente. Nelle tre partite contro Chiusi, Udine e Fortitudo, Nathan ha messo insieme la bellezza di 22 punti e 7,7 rimbalzi di media, chiudendo per ben due volte a quota 24 punti segnati. Dal punto di vista realizzativo, del resto, è il faro offensivo della squadra di Antimo Martino. Il riconoscimento individuale di Adrian diventa un segnale anche della bontà del cammino di tutta la squadra: basti pensare che Forlì ha conquistato l’mvp per il secondo mese consecutivo. A febbraio c’era riuscito Vincent Sanford.

La ‘fan base’ di Lega Nazionale Pallacanestro ha collocato Adrian pure nel miglior quintetto del girone di ritorno del raggruppamento Rosso. Nella ‘top 5’ della seconda metà di stagione, insieme a lui, ci sono Jazz Johnson (Rimini), Matteo Bogliardi (San Severo), Jordon Varnado (Pistoia) e Mitchell Poletti (Nardò).

s. c.