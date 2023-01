A segno ai Mondiali in Thailandia

È partito alla conquista del mondo ed è tornato carico di nuove esperienze e di soddisfazioni. C’era anche un tiratore forlivese con la nazionale italiana di ‘tiro dinamico sportivo’ che ha partecipato ai recenti Mondiali, tenuti in Thailandia a Pattaya. Si tratta del ventunenne Lorenzo Laghi, inserito dalla Fitds – la Federazione Italiana Tiro Dinamico Sportivo – nel progetto Ting, i Tiratori di Interesse Nazionale Giovani, che ha gareggiato in questa rassegna iridata di Pistola Ipsc, ovvero l’International Practical Shooting Confederation, la Federazione internazionale che si sta occupando, ormai da quarant’anni, di lanciare il tiro dinamico nel mondo.

Si tratta di una competizione che, nel pieno rispetto della sicurezza e dello sport, prevede esercizi di tiro effettuati il più velocemente possibile con il tiratore fermo o in movimento e con bersagli a loro volta fermi o in movimento. Insomma una sorta di applicazione pratica dell’esercizio puramente sportivo con un motto che rende ben chiari gli intenti della federazione: Dilingetia, Vis, Celeritas, ovvero precisione, potenza e velocità. Di fatto, gli esercizi e le gare Ipsc devono essere realizzati in modo da valutare questi tre elementi in egual misura.

Al termine della competizione gli atleti italiani chiamati a vestire la maglia azzurra sono riusciti ad ottenere 9 ori, di cui 5 a squadre, e 5 argenti, di cui 3 individuali. Nonostante la Romagna sia sprovvista di campi adeguati per l’allenamento e la pratica – che si può eseguire con armi lunghe o corte – questa disciplina, ora associata al Coni e potenzialmente prossima ad entrare nel novero di quelle olimpiche, sta prendendo sempre più piede anche nelle nostre zone.

Ad ogni buon conto Lorenzo Laghi (nella foto) è riuscito, nel Production Optics, a piazzarsi al 72º posto su 207 partecipanti, risultato assolutamente all’altezza delle aspettative del giovane forlivese. Per lui una percentuale del 74,85 e un totale di 1.891,7821 punti contro i 2.527,2682 del vincitore, lo statunitense Simon Racaza.

E forlivese, esattamente di Meldola, un altro atleta che si sta distinguendo nel mondo del tiro dinamico, con diverse convocazioni in azzurro. Si tratta di Luca Simoncelli, impegnato nella divisione shotgun e tesserato per Bologna Shooting Club. Da oltre una decina di anni Simoncelli gareggia nel settore ottenendo eccezionali risultati: lo scorso ottobre si è piazzato 2° nel campionato italiano di specialità, inoltre ha raggiunto il 4° posto nella classifica internazionale.

Ugo Bentivogli