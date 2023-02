Adrian: "Forlì, la mia svolta con Martino"

di Gianni Bonali

Nathan Adrian è stato il top scorer dell’incontro vinto dall’Unieuro con Nardò domenica scorsa: 19 punti e 10 rimbalzi per l’ala americana di Morgantown, con una prestazione solida e concreta che certifica il buon momento del giocatore biancorosso. Adrian è stato infatti decisivo nelle vittorie di Forlì con Chieti e, soprattutto, nel derby con Ravenna, in cui ha sfoderato la sua miglior partita stagionale: 32 punti e 7 rimbalzi, autentico terminale offensivo degli uomini di coach Martino. Un centro dalla doppia dimensione, capace di giocare insieme a tutti i compagni di reparto e che consente allo staff tecnico, nel corso del match, di cambiare assetto in base alle necessità. I tifosi stanno quindi apprezzando un Adrian determinato e con la voglia di vincere, fattori importanti per proseguire la striscia positiva dei forlivesi, in testa alla classifica del girone Rosso e attesi da tre incontri decisivi per la classifica finale della stagione regolare: Ferrara, Cividale e Cento.

Adrian, nelle ultime partite si è espresso su buoni livelli, diventando determinante per la vittoria finale. Ha attaccato maggiormente il ferro e giocato con personalità diventando il finalizzatore della squadra, con i compagni che la cercano con continuità.

"Stiamo giocando a un buon livello e con Nardò è stata una bella partita, siamo stati aggressivi e abbiamo portato a casa una vittoria importante. Inoltre sono stato sul parquet con un minutaggio superiore alla media e questo fattore è positivo".

Nelle scorse settimane si è confrontato con il coach che ha speso belle parole nei suoi confronti, ma l’ha anche spronata a entrare maggiormente nel gioco della squadra. Com’è il feeling con Antimo Martino?

"Abbiamo un gran rapporto: mi ha detto di essere più aggressivo e più incisivo sul parquet e di entrare con più continuità nelle dinamiche di gioco. Ci confrontiamo ogni giorno, mi consiglia e sono contento di avere un buon feeling con lo staff tecnico che mi aiuta, giorno dopo giorno, a migliorarmi".

Il calendario propone in sequenza Ferrara in casa, poi Cividale e Cento in trasferta. All’andata, con Cento, è stato il match winner con un tap-in vincente a pochi secondi dalla sirena. Come valuta il roster guidato da coach Mecacci?

"Dobbiamo affrontare le prossime due partite con Ferrara e Cividale dando il massimo, per poi arrivare carichi con Cento, che è una delle squadre più forti del girone, e fare una gran partita per vincere".

Vincent Sanford ha detto di lei che è un gran giocatore e un ottimo ragazzo e che tra di voi si è creata una bella intesa in campo. Cosa pensa di ‘Vee’?

"Vincent è stato fuori per infortunio per un lungo periodo e questa è stata una sfortuna per lui e anche per noi, perché lui un grande atleta che fa giocare bene la squadra e attira su di sé l’attenzione degli avversari: in questo modo abbiamo la possibilità di essere più liberi e di esprimerci al meglio".

Quindi Sanford e Adrian due match winner, due leader di Forlì?

"Confermo".

Quali le prospettive per la stagione in corso?

"Siamo un buon gruppo, unito e dobbiamo continuare a giocare ad alto livello, avere la fortuna di stare bene fisicamente e dare il massimo sempre, poi si vedrà più avanti, la stagione è ancora lunga".

Dopo le partite e gli allenamenti, come trascorre il tempo libero?

"Mi rilasso e poi questa settimana sono venuti a trovarmi a Forlì i miei genitori e mi piace stare con loro a parlare e trascorrere del tempo insieme".