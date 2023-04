Adrian sontuoso, Benvenuti dà sostanza

Valentini 6. Non la migliore del mazzo, per il play nativo di Casale Monferrato. Pressato subito con grande lena dai ’piccoli’ di Treviglio, risulta poco preciso al tiro (18) e complessivamente non appare molto ispirato, ma con due assist, un recupero e nessuna palla persa dimostra di capire come giostrare quando non ci si sente al top.

Sanford 7. Primi due quarti di ottima presa sul match, presente ed efficace, poi un progressivo scivolamento, in particolare nei momenti clou (una banale palla persa nel finale poteva costare cara). Bene a rimbalzo (6) e negli assist (4).

Pollone 6,5. Parte col piede giusto, con due triple nel primo quarto, ma il suo fatturato offensivo si esaurisce qui. Ci mette però parecchio dell’altro, 6 rimbalzi, 2 rubate e altrettanti assist, oltre a una solida difesa contro gli esterni più pericolosi.

Adrian 8,5. Partita da circoletto rosso per il lungo di Morgantown, che mette a soqquadro la difesa lombarda con la sua doppia dimensione. Si dimostra il più continuo nel trovare la via del canestro e segna il secondo canestro più importante del match, quello che dopo 4’ minuti dell’ultimo periodo interrompe il break di Treviglio e consente a Forlì di rifiatare.

Benvenuti 6,5. Prova di sostanza del lungo livornese, che riesce a contenere la prestanza fisica degli avversari e spreca poco.

Cinciarini 8,5. Inventa basket a profusione e segna il punto della staffa. È il fattore che destabilizza la difesa del Gruppo Mascio, dura e massiccia, con le sue variazioni di ritmo. Se Forlì conquista i due punti, molto merito va alle due triple che insacca quando il pallone scotta e il fiato degli avversari si avverte sul collo.

Gazzotti 6. Il solito lottatore: concreto, senza fronzoli, poco appariscente. Se il pacchetto delle torri di Treviglio chiude la gara quasi a bocca asciutta, è merito anche suo, che ci aggiunge anche 6 rimbalzi e 3 assist.

Penna 6,5. Si divide i compiti in regia con Valentini e per alcuni tratti agisce assieme a Fabio. Paga qualcosa in difesa, nel mismatch contro Vitali che è 20 centimetri più alto di lui, ma quando è ’battezzato’ non rinuncia alla bomba e ne segna due.

Radonjic 6. Si accende davvero solo in avvio del terzo quarto, con il gioco da 4 punti che propizia l’allungo forlivese. Per il resto, come accade da qualche partita, è meno reattivo rispetto a un mese fa.

fa.gav.