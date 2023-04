Aics lancia il primo torneo provinciale di Mamanet

Schiacciate, difese all’ultimo respiro e tanto divertimento. Il Comitato Aics di Forlì-Cesena ha organizzato il primo campionato provinciale di Mamanet, con la volontà di lanciare il messaggio "con le donne, per le donne". Si tratterà di un evento itinerante che prenderà vita a partire da questa settimana fino all’inizio di giugno. Innanzitutto si tratta di una disciplina sportiva che unisce pallavolo – c’è una rete a dividere le due squadre – e palla rilanciata con schiacciate al di là della rete stile basket. E continua ad allargare i propri orizzonti, frutto dell’intensa collaborazione tra le società del territorio che portano avanti l’attività.

Saranno 7 squadre partecipanti: 80 atlete e 21 partite da disputare. Sono questi i numeri di una manifestazione che impegnerà nelle prossime settimane le famiglie pronte a fare il tifo sugli spalti per le mamme protagoniste sul campo. Insomma una competizione che porterà movimento e divertimento a ragazze e signore in caccia del primo titolo provinciale della storia.

La prima ad esprimere soddisfazione è Catia Gambadori presidente del comitato provinciale Aics che organizza l’evento. "Siamo entusiasti e orgogliosi di poter dare il via ad una manifestazione come questa. Il progetto Mamanet, iniziato ormai sette anni fa, ci sta dando soddisfazioni a non finire, con tantissime donne e mamme che nel tempo si sono avvicinate alla disciplina. Per noi il campionato provinciale è un punto di arrivo delle tante attività promosse in questi anni per far conoscere questo sport così inclusivo".

u. b.