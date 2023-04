Al Morgagni sarà giornata biancorossa

Il Forlì chiama a raccolta i suoi tifosi in vista dell’attesissimo derby con il Ravenna, in programma domenica (ore 15.30) al ‘Morgagni’, valevole per il 35° turno del campionato di calcio di serie D – girone D. E’ stata indetta la ‘Giornata Biancorossa’, di conseguenza gli abbonamenti stagionali non saranno utilizzabili.

La prevendita dei biglietti (a prezzi agevolati), viceversa, che consentirà di evitare la coda al botteghino, sarà attiva presso lo store dello stadio (ingresso adiacente alla segreteria) nelle giornate di domani e venerdì, dalle ore 15 alle 18.30, e sabato dalle ore 10 alle 12.30. Il costo dei tagliandi va dai 7 euro della Gradinata ai 17 della Tribuna Centrale, passando per i 13 della Tribuna Laterale (11 euro il ridotto, rivolto ad under 30, over 65 e donne); ingresso gratuito, infine, per i nati dal 2007 in poi. Il club di viale Roma ha altresì reso noto che per l’occasione non verranno rilasciati accrediti.

ma. lo.