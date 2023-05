Alberani lancia Forlì "Spirito da promozione La società sarà pronta"

di Marco Bilancioni

Nicola Alberani, lei è stato direttore tecnico della vecchia FulgorLibertas e oggi è direttore sportivo di Strasburgo, nella massima serie francese. Sta seguendo l’Unieuro Forlì?

"Sì, anche domenica ho visto in streaming Forlì-Treviglio".

Una grande partita.

"Sì. Forlì mi ha impressionato per la durezza mentale, per come ha aggredito Treviglio".

Considerando che era uno scontro diretto tra le due capoliste e, grazie alla vittoria, Forlì ha chiuso prima, possiamo dire che è la Pallacanestro 2.015 si è rivelata una credibile pretendente alla promozione?

"Completamente. E a dirlo non sono io, ma la squadra, il modo in cui ha giocato. È una Forlì che ha fame e il piglio di chi vuole arrivare fino in fondo".

Definirebbe Forlì, alla luce dei valori pronosticati a inizio stagione, come una sorpresa?

"Sì, forse la più grande sorpresa dell’A2 degli ultimi anni, una cenerentola che vuole rimanere al ballo ben oltre la mezzanotte. Rispetto agli anni scorsi si è ‘svestita’ dalle grandi firme, penso a giocatori come Roderick o Giachetti, ma ha trovato una chimica di squadra pazzesca: si vede che tutti hanno piacere di giocare insieme. Negli anni scorsi era arrivata vicina a questo livello, o c’era stata per qualche tratto: stavolta sta avendo continuità".

C’è la mano di coach Antimo Martino, che lei ebbe come viceallenatore quando era general manager della Virtus Roma.

"Sì, Antimo è stato molto bravo nelle scelte e nella costruzione. Credo non sia una sorpresa per nessuno: ha dimostrato di valere la A, in A2 ha fatto sempre bene o benissimo, ormai è ‘illegale’...".

È evidente che molti giocatori, con Martino, sono cresciuti a stagione in corso. Uno su tutti: Nathan Adrian.

"Confesso, non sono un grande fan di Adrian, ma Martino gli ha trovato l’abito giusto. Mi piace più quando Forlì gioca con un assetto piccolo, con Adrian da centro, rispetto a quando si muove da ala forte. La sua grande qualità è punire i cambi in maniera sistematica, portando i piccoli sotto canestro con una fisicità che gli viene dall’essere stato anche in una categoria superiore".

Il tema adesso è: inserire un rinforzo per i playoff o no?

"Da tifoso dico di sì, se Forlì riesce ad aggiungere senza alterare gli equilibri. Serve uno che porti qualcosa senza prendere. Ma Forlì, a differenza forse di altre squadre, non avrà bisogno di inserire un mangiapalloni".

Vede la società pronta all’eventuale salto di categoria?

"Se non lo è già, si farà trovare".

Il progetto prevedeva di crescere in maniera più graduale. Può essere un problema?

"Sono stati talmente bravi da concretizzare in tre trimestri il percorso di tre anni. Il progetto tecnico è andato oltre aspettative e obiettivi, adesso la società deve essere brava a sostenerlo fino in fondo".

In prospettiva, sappiamo che in serie A si arriva perfino a sei americani: un peccato, quando c’è un gruppo di italiani così bello. Ci sono giocatori attuali che si potrebbero tenere anche in una categoria superiore?

"Dipende dal contesto che si creerà. Certo, in serie A non si può giocare col doppio play italiano, ma uno tra Valentini e Penna può chiaramente restare. Ma anche Pollone, per le sue qualità difensive, e magari Gazzotti come lungo dalla panchina. Anche per comunicare a chi arriverà i valori e le qualità che hanno caratterizzato Forlì in questa stagione. C’è una base".

Domenica si definiranno i tabelloni playoff. Forlì è già certa che Treviglio e Torino non saranno sulla sua strada. Delle rimanenti, quale secondo lei è l’avversaria peggiore per un’eventuale finale promozione?

"Secondo me Cremona, che ha un ottimo allenatore come Demis Cavina. Credo che, alla fine, Cantù abbia qualcosa in meno".