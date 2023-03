Alessandro Gentile, stop per tre partite: salta anche l’Unieuro

Quella di domenica scorsa, per Udine, è stata una giornata completamente da dimenticare. Il ko beffardo a Chieti, a fil di sirena, è un passo falso che con ogni probabilità precluderà ai bianconeri l’accesso al girone Giallo della seconda fase, ma ci sono anche strascichi pesanti extra-campo. Sì, perché sul parquet del PalaTricalle, al termine del match, è scoppiato un parapiglia che ha visto protagonisti, tra gli altri, l’ex Forlì Darryl ‘Josh’ Jackson e Alessandro Gentile (nella foto). Se il primo se l’è ‘cavata’ con due giornata di squalifica, il giudice sportivo ha invece inflitto ben tre giornate di squalifica all’ex Olimpia Milano. Due turni di stop derivano dall’aver "bloccato e spinto a terra un atleta avversario" che ha poi fatto scattare la rissa, a cui si sono poi aggiunte "ripetute offese agli arbitri" nel tunnel degli spogliatoi. Ciò significa, dunque, che Udine potrà riavere Gentile a disposizione soltanto per il debutto nella seconda fase di domenica 2 aprile, saltando, ovviamente, anche la gara del 19 marzo all’Unieuro Arena contro Forlì. Per squalifiche pari a due o più giornate, infatti, non è prevista alcuna commutazione della squalifica in ammenda.

s. c.