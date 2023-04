Alla Pianta 21 società impegnate in 5 tornei fino al 9 giugno

La Pianta organizza una serie di tornei per i giovani a partire da questa settimana. La società gialloblù mette in campo presso l’impianto sportivo di via Tripoli cinque manifestazioni dedicate al settore giovanile nel quale il club (fondato nel 1960) ricopre da sempre un livello d’eccellenza.

Per la categoria Esordienti 2011 si disputa il 25° torneo Tiziano Mingozzi mentre alla categoria Esordienti 2010 è dedicato il 16° memorial Giancarlo Stefanelli. Per i Primi Calci 2014 in palio il torneo Don Amedeo, in memoria dello storico sacerdote Pasini. Due i tornei ‘Pulcini d’Oro’ riservato alle classi 2012 e 2013.

Queste le 21 società che partecipano alla manifestazione: Buscherini, Carpinello, Castrocaro, Cava Ronco, Classe, Compagnia dell’Albero, Edelweiss Jolly, Faenza, Forlimpopoli, Fratta Terme, Junior Gatteo, Mezzano, Progresso, Ravenna, Sala Bolognese, Savignanese, Torresavio, Union Sammartinese, Vecchiazzano e Virtus Faenza. All’interno della kermesse, che si concluderà il 9 giugno, due tornei in una sola serata, dedicati a Guido ed Eris Bravi. Il 12 giugno con in lizza gli Esordienti 2010 di Cesena, Imolese e Rimini, il giorno seguente in campo gli Esordienti 2011 dei settori giovanili di Bologna, Cesena e Imolese.

f. p.