Allen avrà lo zero Zilli glielo lascia e punta sul 16

In attesa di vedere l’Unieuro in campo con le maglie ufficiali, ieri, intanto la Pallacanestro 2.015 ha comunicato i numeri di maglia dei giocatori del roster 202325. Nessuna sorpresa tra le conferme: il 5 per Daniele Cinciarini (che resta capitano), il 7 per Fabio Valentini, il 18 per Luca Pollone e il 23 per Todor Radonjic. Per quanto riguarda i nuovi arrivati, Kadeem Allen ha scelto lo zero che aveva anche ai New York Knicks (nella breve esperienza ai Boston Celtics vestiva il 45). Zilli, che aveva quel numero a Cento, passa al 16. Mentre Federico Zampini – altro ex Cento – ha trovato il 18 occupato e si è preso il 9, Maurizio Tassone avrà invece l’iconico 10. Numero 11, come a Verona, per Xavier Johnson; Davide Pascolo tiene il ‘suo’ 14. Per finire, i giovani del vivaio: 20 Edoardo Zilio, 21 Michele Munari, 22 Matteo Borciu.