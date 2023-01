Altra sconfitta: i Baskers cedono alla distanza

Arriva un ko per i Baskérs Forlimpopoli, che sul parquet di Vigarano Mainarda cadono per 65-58 (17-17; 30-34; 50-45) contro il Basket Ferrara. Il primo tempo corre in equilibrio, con i forlimpopolesi che guidano per ampi tratti, con Rossi e Brighi sugli scudi. Dopo la pausa lunga, però, l’inerzia cambia: due siluri di Seravalli danno abbrivio e vantaggio a padroni di casa, con i Baskérs che faticano a rispondere alle bordate estensi. Forlimpopoli ci prova fino alla fine, ma nell’ultimo quarto, sono i siluri di Romondia a dare la definitiva spallata al match, consegnando così la sconfitta ai ragazzi di coach Agnoletti.

Il tabellino: Benedetti 2, Brighi 13, Semprini Cesari 8, Naldini, Lazzari ne, Agatensi 3, Rossi 14, Chiari 3, Biandolino 2, Gorini, Ruscelli 2, Farabegoli 11. All. Agnoletti.