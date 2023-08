Altri due innesti per i biancorossi

Due nuovi arrivi per il Forlì Calcio a Cinque. Il diesse Maicol Ghirelli ha messo nero su bianco col laterale Moreno Meleleo e col pivot Nicolò Casetti.

Meleleo, svincolato dal Bellaria, è nato in Svizzera nel ’97. In Italia da sedici anni, ha esordito 16enne nel Bellaria in C1 meritandosi poi la convocazione in tre edizioni del Torneo delle Regioni. Nell’estate del 2021 è passato alla Futsal Cesena, poi la scorsa stagione è tornato a Bellaria segnando 28 gol in 16 gare.

Casetti nelle ultime cinque stagioni ha messo a segno 89 reti in 86 partite nel Santa Sofia in C1. Nato a Cesena nel ’95, ha iniziato col futsal all’età di 17 anni con la Juniores dei bidentini per poi passare al Forlì dove ha giocato quattro anni tra A2 e B. Dal 2017 il ritorno a S. Sofia.

A completare il roster del quintetto biancorosso è stato inserito in prima squadra Paolo Di Maio, fratello del bomber forlivese Valerio. Classe 2003, ha già esordito in prima squadra nello scorso torneo.

Frattanto la Lnd ha stilato i gironi di Coppa Italia. I biancorossi sono nel C con Mernap Faenza, Rossoblù Imolese e Rimini. La prima giornata, sabato 9 settembre a Rimini.

Franco Pardolesi