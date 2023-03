Altro successo per Lotti: sua la 50 km del Conero

Il maratoneta Lorenzo Lotti, assessore allo sport di Predappio, torna a vincere nella sua specialità. Sabato è giunto infatti primo a Porto Recanati nelll’Ultra maratona del Conero di 50 km, seconda edizione della manifestazione organizzata dal Grottini Team. La gara marchigiana ha richiamato più di 600 atleti per correre le tre distanze di 30, 50 e 100 km, presenti tanti atleti del panorama nazionale e internazionale, tra cui 20 azzurri.

"Con questa bella vittoria – racconta il maratoneta predappiese della Berunners –, ottenuta in 3 ore 4’ e 17’’, prosegue il mio magico 2023, iniziato a gennaio coi successi nelle maratone di Messina e Ragusa". Lotti ha prevalso per 7’53“ su Gabriele Turroni, portacolori della nazionale italiana di 100 km (Asd 100 Km del Passatore), mentre terzo è giunto Francesco Giannecchini, campione italiano in carica di 100 km (Atl. Virtus Lucca), a 12’29“. Aggiunge Lotti: "Il prossimo 2 aprile parteciperò alla maratona di Milano, dove cercherò di migliorare il mio record, correndo i 42,195 km in 2 ore e 28 minuti". Nell’ultimo periodo il maratoneta assessore sta tagliando anche altri traguardi: "Su Istagram mi sta seguendo mezzo milione di follower al mese. Con questo traguardo sono cercato da molte aziende. Inoltre, contestualmente faccio l’allenatore online di corse, seguendo 230 atleti". Presto il maratoneta assessore annuncerà anche altre novità, attraverso le quali potrebbe arrivare sulla ribalta nazionale.

Quinto Cappelli