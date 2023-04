Anche le grandi s’inchinano alla difesa di Forlì

di Simone Casadei

Dopo essersi assicurata una delle prime quattro piazze del girone Giallo, la Pallacanestro 2.015 proverà a ‘cementare’ il primo o il secondo posto conclusivo. Per riuscirvi, bisognerà andare a caccia di scalpi importanti continuando ad insistere anche sulla solidità della difesa biancorossa, apparsa una volta di più difficilmente perforabile. In grado di fare la voce grossa anche nei recenti scontri tra prime della classe, tenendo sempre a bada le bocche da fuoco avversarie.

Mettendo insieme sia le gare dell’attuale girone Giallo che gli scontri diretti della prima fase, dunque contro Cento e Pistoia, quella dell’Unieuro risulta infatti essere la miglior difesa delle sei big, con 67 punti subiti a partita. Seguono a stretto giro di posta Cantù (68,9 punti) e Cremona (70,6). Forbice che si amplia, però, se si prendono in considerazione soltanto le tre gare disputate nella seconda fase. Qui, Forlì si conferma al top con grandissima costanza (67,7 punti subiti), mentre Acqua San Bernardo e Vanoli hanno perso un briciolo di intensità nella propria metà campo, salendo rispettivamente a 70,3 e 73 punti incassati. Più indietro Treviglio (73,7) e Pistoia (75), mentre Cento (90) è stata più volte sballottata dagli avversari.

Forlì, insomma, prevale anche e soprattutto grazie all’organizzazione difensiva. Cogliendo peraltro alla grande il differente contesto di ogni singola gara. Domenica scorsa contro Cantù, ad esempio, l’assenza di capitan Cinciarini lasciava intendere che, per avere la meglio, Forlì dovesse verosimilmente puntare su una partita a basso punteggio. E così è stato, perché la squadra di Antimo Martino ha tenuto i brianzoli ad appena 60 punti, lasciando ‘sfogare’ offensivamente i soli Nikolic e Bucarelli, unici in doppia cifra.

Cantù ha così marchiato la propria seconda peggior prestazione offensiva dell’anno, dopo i 54 punti contro la Vanoli del 16 ottobre scorso. E dire che era reduce dai 100 punti segnati a Cento ed ha chiuso il girone Verde alla bellezza di 81 punti a partita: all’Unieuro Arena, dunque, ha segnato 21 punti in meno. Cifre che ben rappresentano la portata della prestazione di Adrian e compagni, impreziosita ancor di più dal predominio sotto le plance. Dinanzi ad una squadra particolarmente fisica e ’tosta’, i biancorossi hanno vinto la lotta a rimbalzo per 41 a 33, catturando oltretutto ben 12 rimbalzi offensivi.

E se Treviglio (sul proprio campo, però) è rimasta in media offensiva (78,6 punti segnati nel girone Verde, 79 quelli contro Forlì), la Pallacanestro 2.015 era riuscita a mettere la museruola anche a Cremona nell’esordio nel girone Giallo, pure perdendo. Sì, perché la Vanoli ha chiuso la prima fase a 79,3 punti ogni domenica, ma al Palafiera si è fermata soltanto a quota 64: oltre 15 in meno, complici i soli 4 punti trovati nel terzo periodo. Con un pizzico in più di attenzione e precisione nel finale – ma nella metà campo avversaria –, l’Unieuro avrebbe potuto conquistare anche quella sfida. La difesa e la cura dei dettagli, però, hanno prontamente riscattato quel passo falso.