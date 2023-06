Anche stasera sarà folla sugli spalti: già staccati in prevendita 3.500 biglietti

La coreografia in occasione della presentazione delle squadre, accompagnata da un ‘Romagna mia’ in sottofondo; i boati durante i parziali di marca Unieuro a cavallo tra primo e secondo periodo e quindi nell’ultima frazione; e soprattutto i 4.632 spettatori presenti sulle tribune del Palafiera, record stagionale di pubblico: Forlì riparte da questo preziosissimo ‘bottino’ per una gara2 odierna altrettanto attesa.

La risposta degli appassionati forlivesi, del resto, è finora importante in egual misura: a ieri sera, risultavano staccati per il secondo appuntamento della finale 3.500 biglietti in prevendita. Molti dei quali già acquistati dai tifosi negli scorsi giorni, prima di gara1, ma in buona parte anche venduti nella sola giornata di ieri, a ulteriore testimonianza di affetto e partecipazione. L’obiettivo è di riuscire a replicare i numeri di mercoledì.

La prevendita proseguirà poi regolarmente nella giornata di oggi, tramite i classici canali. Vale a dire nei punti vendita Vivaticket abilitati oppure online; biglietti disponibili anche alla sede della società, in viale Corridoni 10, questa mattina dalle 9 alle 13. Prima della palla a due sarà poi possibile procedere all’acquisto dalle ore 19 alla biglietteria dell’Unieuro Arena. L’accesso all’impianto avverrà, come in occasione di gara1, dal cancello principale posto di fronte alla biglietteria stessa, dall’ingresso perpendicolarmente. Il club invita i tifosi a raggiungere il palasport con adeguato anticipo.

s. c.