Anche Trapani punta in alto con Marini e Pullazi

Sulla serie A2 si abbatte il ciclone della ‘nuova’ Trapani Shark. Il patron Valerio Antonini, negli scorsi giorni, in una conferenza stampa a dir poco prorompente, ha lanciato il progetto della compagine da lui capitanata (ha acquistato il titolo della Stella Azzurra Roma), pronta a lottare per i vertici del campionato. Con un budget di primissimo piano – superiore ai 4 milioni l’investimento tra basket e Trapani calcio –, la società siciliana punta ad affermarsi nelle posizioni di testa e, inevitabilmente, alla promozione in serie A. Vista dalla prospettiva di Forlì è una concorrente in più in un mercato già pieno di big agguerritissime, e non c’è certezza che le siciliane non vengano inserite nel girone Rosso.

La costruzione della Shark promette scintille. O meglio prometteva. Sì, perché Antonini ha pubblicamente annunciato i suoi principali obiettivi: Andrea Cinciarini, in uscita da Reggio Emilia; poi Filippo Baldi Rossi e Lorenzo Uglietti, nonché gli ex Forlì Pierpaolo Marini (che pure sarebbe sotto contratto con Treviglio, con cui ci sono forti tensioni) e Rei Pullazi. Molti di questi, però, sono sfumati o sono sul punto di farlo. Cantù dovrebbe trattenere Baldi Rossi ed è in trattativa avanzata coi brianzoli. Gabriele Romeo, invece, doveva essere confermato, ma ha preferito far ritorno a Latina. Nei piani di Antonini, il roster deve chiudersi nella giornata odierna, però i lavori sono ancora in alto mare.

