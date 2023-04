Aperta la prevendita E venerdì in palio cinque biglietti

Si alza la febbre in vista dell’importante sfida contro il Gruppo Mascio Treviglio di domenica (Unieuro Arena, ore 18). È stata già avviata la prevendita, mentre prima della partita la biglietteria del palasport sarà aperta a partire dalle 17 e sarà possibile acquistare sul posto i titoli di accesso. Per chi ha sottoscritto l’abbonamento alla stagione 202223, le gare della ’Seconda Fase’ sono comprese. Confermata la possibilità di acquisto online sul sito https:pallacanestroforli.vivaticket.it, i biglietti si possono comprare anche nei consueti punti vendita abilitati VivaTicket e presso la tabaccheria Framar (viale Gramsci 98). Gli under 12 (nati dopo il 30062010) entrano gratis nel settore giallo, gli under 16 hanno lo sconto del 50%.

Infine, ritorna la nostra iniziativa in collaborazione con la Pallacanestro 2.015 Forlì e anche questo venerdì saranno così in palio 5 tagliandi; bisognerà chiamare alle ore 13 in punto allo 0543.453201; ai cinque più veloci e fortunati l’ingresso omaggio.