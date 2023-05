Appello anti-code: la biglietteria apre alle 17.30

Si gioca eccezionalmente alle 19 e la biglietteria del Palafiera apre già alle 17.30. Ciò nonostante, anche ieri la società ha ribadito l’invito a presentarsi in anticipo per evitare code. Il debutto playoff comporta infatti alcune situazioni nuove: innanzitutto il fatto che ci saranno due casse per il settore Giallo, una per gli abbonati e una no (attenzione a non sbagliare fila). In vendita al botteghino di via Punta di Ferro ci sono solo i biglietti per gara1. Chi, nei giorni scorsi, ha acquistato quelli di entrambe le partite troverà nello spazio merchandising la maglietta in omaggio dedicata ai playoff, con le firme dei giocatori. Tutti gli altri possono comunque comprarla a 10 euro (17 per chi ne acquista due).

La prevendita per gara2 prosegue domani online, nei punti autorizzati e nella sede della Pallacanestro 2.015 in viale Corridoni dalle 9 alle 13. Domani alle 13 anche il Carlino metterà in palio 5 posti di parterre per gara2 per i lettori: occorrerà chiamare il numero 0543.453201.