Arbitri, al Palafiera un finale a nervi scoperti

di Gianni Bonali

La partita termina con il pubblico in piedi che inveisce contro gli arbitri, che infilano il tunnel verso gli spogliatoi di corsa investiti da urla e fatti segno dal lancio di palle di carta. L’Unieuro Arena s’infiamma con i giocatori in campo che sono al limite della rissa in un’atmosfera in cui volano insulti e spintoni. A fine partita, anche il presidente Giancarlo Nicosanti era sceso fino al bordo delle transenne per protestare.

Una sfida molto fisica e combattuta che ha visto la vittoria di misura di Torino che si qualifica per le Final Four a spese di Forlì che, a parte la fase iniziale, ha sempre condotto in testa il match. "Non è semplice commentare una partita del genere – attacca coach Antimo Martino – che abbiamo condotto sempre, ma senza avere la forza di chiuderla: Torino non ha mia mollato, giocando comunque con lucidità e a cui vanno i miei complimenti". Per quanto riguarda il playmaker forlivese Fabio Valentini, che essendo di Casale Monferrato viveva una sorta di derby, ha preso una botta alla spalla subito all’inizio dell’incontro e dopo l’intervallo lo staff medico forlivese ha certificato la sua impossibilità a scendere sul parquet per dare il suo contributo alla causa. "Fabio si toccava la spalla – precisa Martino – e con il passare dei minuti il dolore non diminuiva e non riusciva a giocare". L’americano Adrian è invece presto uscito dal vivo della contesa: "Per lui è stata una partita difficile condizionato anche dai falli" a differenza di Sanford che ha giocato a sprazzi, ma "ho piena fiducia in lui". Trova spunti positivi: "Ho messo in campo per qualche minuto anche Flan e anche Radonjic ha avuto un approccio positivo".

Si torna inevitabilmente agli arbitri, che hanno permesso ai giocatori piemontesi un gioco molto fisico "ma preferisco non parlare di questo argomento – ha risposto Martino, che è parso molto arrabbiato durante la partita –, c’è un commissario in tribuna che giudica il loro operato. Fra l’altro noi cerchiamo di collaborare con gli arbitri invitandoli ad allenarsi con noi". Antimo Martino accetta il risultato del campo, anche se è giustamente evidente la delusione per non aver conquistato la qualificazione alle Final Four di Coppa Italia. "Continuiamo a lavorare anche perché domenica abbiamo una partita importante in casa con Chieti e il nostro percorso di crescita prosegue".

Sul versante Torino il coach Ciani è molto soddisfatto per la vittoria finale. "Una sfida di grande intensità e fisicità, con contatti, tiri difficili e buona circolazione di palla. Una partita da dentro e fuori, con la tipica atmosfera dei playoff che ci ha regalato un grande risultato contro una squadra di qualità come Forlì". Il coach torinese preferisce non commentare l’arbitraggio, contestato vivacemente dal pubblico forlivese durante tutto il match e soprattutto nel convulso finale: "Non lo ho parlato degli arbitri in tanti anni di carriera – conclude – perché anche loro possono sbagliare così come sbagliano i giocatori".